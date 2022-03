Huawei P50 Pro – o melhor smartphone fotográfico de sempre

A Huawei há muito que estabeleceu padrões elevados no segmento da fotografia nos seus dispositivos móveis. Além do desempenho de excelência, são as câmaras fotográficas que fazem destes smartphones máquinas únicas no mercado.

O Huawei P50 Pro chegou há pouco tempo ao mercado nacional e hoje mostramos-lhe os principais atributos no campo da fotografia.

As especificações gerais do Huawei P50 Pro

Antes de avançar para a análise às câmaras do novo Huawei P50 Pro é importante dar a conhecer as suas características para que se consiga enquadrar melhor esta máquina no mercado.

O Huawei P50 Pro está posicionado no segmento de topo dos smartphones com um desempenho que, ao longo destas semanas de teste, se tem revelado de excelência.

O seu processador é um conhecido Snapdragon 888 4G, tem 8 GB de RAM e a versão em testes tem capacidade de armazenamento interno de 256 GB. Esta é a única configuração à venda em Portugal, nas cores preto e dourado, por 1249,99 €.

Apesar de o foco do artigo estar direcionado para as câmaras, o ecrã é outro dos fatores positivos desta máquina e, no fundo, um complemento importante para toda a área relacionada com a captação de imagens.

O ecrã do Huawei P50 Pro

O Huawei P50 Pro tem um ecrã OLED de 6,6” com uma resolução de 1228 x 2700 píxeis, com 1,07 mil milhões de cores (1B colors). Tem uma taxa da atualização de 120Hz e uma taxa de amostragem ao toque de 300Hz.

A experiência de visualização de conteúdos multimédia neste ecrã é absolutamente incrível, com cores realistas e com um ajuste à luminosidade muito eficaz. É um ecrã perfeito para usar em dias de muito sol ou no escuro do quarto sem perturbar a visão.

Em ambiente de jogo, a fluidez é outro dos aspetos a destacar, sem esquecer a suavidade ao toque.

Bateria, conectividade e sensores

Ainda no campo das especificações há que falar na bateria que tem uma capacidade de 4360 mAh e que suporta tecnologia HUAWEI SuperCharge de carregamento rápido, a uma potência máxima de 66W.

Em termos práticos, em apenas 15 minutos de carregamento, vimos a bateria a atingir os 40% de carga. Em 30 minutos ultrapassou os 70% e atingiu o carregamento máximo em aproximadamente 50 minutos.

O carregador que permite este carregamento rápido vem incluído dentro da caixa. Há ainda a possibilidade de carregar sem fio a uma potência máxima de 50W.

O Huawei P50 Pro permite ligações 4G LTE, tem Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC e USB Tipo-C.

Integra sistema de geolocalização GPS (banda dupla L1 + L5) / AGPS / GLONASS / BeiDou (banda tripla B1I + B1C + B2a) / GALILEO (banda dupla E1 + E5a) / QZSS (banda dupla L1 + L5) / NavIC; inclui a panóplia de sensores comuns num smartphone e ainda alguns extra, como sensor de pressão atmosférica, sensor de infravermelhos, lazer, sensor de temperatura de cor e claro, integra sensor de impressões digitais no ecrã.

Construção e design

O Huawei P50 Pro é talvez uma das máquinas de topo de gama mais elegantes do mercado, com dimensões de 158.8 x 72.8 x 8.5 mm e um peso de 195g.

É à prova de água e poeira com certificado IP68, tem uma estrutura em alumínio e tanto a frente quanto a traseira são revestidos a vidro. O acabamento curvo dá-lhe grande ergonomia na utilização.

O pormenor das câmaras na traseira, apesar de ter grande destaque, é elegante, com uma moldura metálica brilhante que lhe dá um ar de maior requinte.

E já que estamos a olhar para as câmaras, vamos passar à sua análise.

As câmaras do Huawei P50 Pro

O Huawei P50 Pro vem equipado com um completo sistema de câmaras numa configuração, de certa forma, peculiar.

As câmaras estão separadas em dois módulos, sendo que o primeiro círculo de câmaras é composto por uma grande angular de 50 MP, por um sensor monocromático de 40 MP e por uma ultra grande angular de 13 MP. O segundo círculo inclui uma câmara telefoto, com lente periscópio de 64 MP, um flash LED duplo, e um sensor ótico para foco automático.

A câmara frontal dedicada às selfies é de 13 MP.

Câmaras traseiras:

Grande angular: 50 MP (output: 12.5 MP), 23 mm, abertura de f/1.8 e estabilizador ótico de imagem (OIS)



Monocromático: 40 MP, 26 mm, abertura de f/1.6



Ultra grande angular: 13 MP, 13mm e abertura f/2.2



Telefoto (periscópio): 64 MP, 90mm, abertura f/3.5 e (OIS)



Gravação de vídeo: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps

Câmara frontal: Grande angular: 13 MP, abertura f/2.4



Gravação de vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps

A fotografia

No campo da fotografia existem inúmeros parâmetros que nos levam, desde já, a dizer que esta é a câmara com melhores resultados que já tivemos oportunidade de testar no universo dos smartphones de topo e, por isso, podemos afirmar que o Huawei P50 Pro é o melhor smartphone fotográfico de sempre.

Foram, para tal afirmação, captadas imagens em diferentes ambientes, com intensidades de luminosidade diferentes, em ambiente de luz natural, artificial, no breu da noite e nos dias de sol que este inverno nos tem proporcionado. Além disso, tivemos a oportunidade de fazer alguns testes, lado a lado, com o mais recente smartphone da Samsung do mercado, o Galaxy S22 Ultra.

Neste primeiro tópico de análise, o foco será a câmara principal com resultados em .JPG de 12,5MP e com o reconhecimento de cenas (AI) ativado. Esta escolha de configuração é a que acaba por ser utilizada pela maioria dos utilizadores de smartphones, no entanto, a câmara inclui um modo PRO avançado, onde o utilizador poderá optar por gravar também nos formatos RAW, JPG-L (que grava em JPG, mas com output de 50 MP, ao invés dos 12,5MP).

Num primeiro teste, em ambiente com pouca luz natural, o Huawei P50 Pro é capaz de criar um grande equilíbrio de cores, mas, acima de tudo, é capaz de captar detalhes como nenhum outro da mesma gama.

Ainda assim, nem tudo é positivo e alguns elementos, pela inclusão da AI, acabam por ficar com cores saturadas de forma exagerada. Por isso, nalguns cenários poderá valer a pena desativar a identificação automática de cenas. Mas este é um pormenor que aponto desde que estes sistemas começaram a surgir.

Em ambientes com luz natural, mas ainda dentro de portas, destaca-se no P50 Pro uma vez mais o equilíbrio de cores e de luminosidade.

Estamos perante uma câmara que inclui um motor de imagem True-Chroma que possui um sistema de deteção de luz ambiente melhorado, por isso, temos imagens de um pôr do sol com cores bastante fieis aquelas que estamos a ver realmente diante dos nossos olhos. Mas, mesmo noutros cenários em ambiente com boa luminosidade, são conseguidos resultados com um bom desempenho em termos de cores.

O foco automático surge com grande importância pela sua velocidade, principalmente na captação de fotos com movimento, por exemplo, de crianças a brincar, animais irrequietos ou até na captação de fotos de atividades mais radicais.

Em fotografias com pouca luz, mesmo no escuro da noite, é possível destacar a praticamente ausência de ruído das imagens.

Os ajustes feitos pela AI no P50 Pro em ambientes relativamente escuros permitem captar imagens de forma rápida, sem tripé, e com resultados bons, com uma captação de luz absolutamente incrível.

No entanto, o modo Noite, com a utilização de tripé oferece uma qualidade ainda maior e, uma vez mais, comparando com a concorrência , há uma maior captação de detalhes e também de luz.

Os retratos e Abertura

Mudando a câmara para o modo Retrato temos a possibilidade de tirar fotografias com a câmara principal, aplicando efeitos de beleza e de desfoco, de forma a criar fotografias únicas com um só clique e sem necessidade de passar por nenhum programa de edição.

Em modo Abertura, é possível ajustar manualmente a abertura da câmara, ou seja, em palavras simples, o ajuste será feito para obter um fundo mais ou menos desfocado. Depois de captada a imagem, esta abertura pode ainda ser ajustada e guardada uma mesma fotografia com diferentes efeitos.

Os contornos tanto de rostos como de objetos, é feito de uma forma muito suave o que me agradou bastante na maioria das imagens captadas. Há, no entanto, alguns pormenores de diferença de planos menos bem conseguidos, mas como é possível ver nos exemplos seguintes não são muito relevantes para o resultado final, principalmente com muita luz.

Zoom com o Huawei P50 Pro - da ultra grande angular ao zoom de 100 vezes

Para utilizar as câmaras telefoto e ultra wide no P50 Pro é importante esclarecer desde já que, para resultados de qualidade superior deve haver muita luz disponível. Estes sensores têm menor abertura, pelo que a captação de luz é menor, logo quanto mais luz disponível, melhores serão os resultados.

Ainda assim, são aqui apresentados exemplos nos vários cenários para compreender melhor a afirmação anterior.

A câmara ultra grande angular tem um campo de visão bastante elevado, com uma lente de 13 mm. Os resultados surpreendem bastante principalmente porque nas extremidades da imagem não existe distorção, nem efeitos arqueados como tantos outros oferecem. Além disso, destacam-se também os detalhes captados, mesmo os mais distantes.

Esta câmara é ideal para fotografar paisagens e, até mesmo, ambientes como espaços de casas, criando uma maior amplitude das áreas.

A câmara telefoto, com lente periscópio, oferece zoom ótico de 3,5 vezes, face à câmara principal, e zoom híbrido sem perdas até 7 vezes. No entanto, pode captar imagens até 100 vezes.

Os exemplos abaixo mostram a sequência de imagens captadas com câmara ultra grande angular, grande angular e telefoto com zoom de 3,5 vezes, 10 vezes, 50 vezes e 100 vezes.

As selfies

A câmara de selfies do P50 Pro é de 13 MP e permite captar fotos com os modos Fotografia, Retrato e Noite, sendo que o que se destaca aqui é a possibilidade de captar selfies panorâmicas, uma funcionalidade ótima para juntar mais pessoas numa foto ou para captar mais elementos do ambiente envolvente.

Seguem alguns resultados de selfies captadas em diferentes ambientes.

Veredicto

O Huawei P50 Pro surge como uma proposta no segmento dos smartphones de topo com um ecossistema próprio, com EMUI 12 integrada, e que funciona de forma perfeita com outros dispositivos Huawei, nomeadamente com os seus computadores ou até mesmo com os seus monitores, já para não falar nos relógios inteligentes e auriculares da marca.

Os pormenores de construção, o ecrã e o próprio desempenho já seriam argumentos fortes para que esta máquina fosse um sucesso de topo. Mas, a acrescentar a isto, há ainda a câmara que, tal como os resultados demonstram, é uma câmara de excelência.