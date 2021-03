Algo que tem distinguido a Huawei é a sua aposta na área do áudio. Para complementar os seus smartphones, tablets e computadores, têm surgido propostas como os FreeBuds Studio, a coluna Sound X ou os FreeBuds Pro.

Com cada vez mais qualidade, a marca não se limita a criar propostas de topo. A prova disso mesmo é a mais recente novidade, os FreeBuds 4i, uns auriculares TWS que querem conquistar a gama média com todas as suas caraterísticas. Vamos conhecer e experimentar estes FreeBuds que querem dar cartas nesta área.

A aposta da Huawei no áudio

Tem sido notória e até óbvia a aposta da Huawei no campo do áudio. Não se limita a seguir tendências e modas, mas cria as suas propostas únicas. Prova disso são alguns produtos que têm sido catalogados como dos melhores nesta área, como por exemplo os FreeBuds Studio ou os FreeBuds Pro.

A oferta é transversal, cobrindo não apenas as áreas de topo, mas chegando também à gama média. É precisamente aqui que se enquadram os novos FreeBuds 4i, que conseguem garantir as funcionalidades dos produtos premium, mas a um preço muito acessível.

Design diferente nuns auriculares modernos

Com esta ideia presente, a Huawei dotou os FreeBuds 4i de cancelamento ativo de ruído, de uma bateria de longa duração e de uma excelente qualidade de áudio. Aliado a isto temos um design diferenciador, desde a caixa de carregamento até aos próprios FreeBuds.

É precisamente neste elemento que os novos auriculares da Huawei se distinguem. Comparados com a proposta anterior da marca, a caixa de carregamento é mais pequena e tem um design mais ergonómico. A Huawei quis criar algo que se assemelhasse a uma pedra, com as superfícies redondas e muito dinâmicas.

Não falta energia para usar esta proposta

Dentro desta caixa de carregamento podem encontrar o mecanismo de carregamento dos auriculares. Além de permitir o carregamento direto, esta garante a presença de uma bateria de 215 mAh, sendo uma fonte de energia para carregar em qualquer momento.

Ainda no campo da energia, a Huawei garante que os FreeBuds 4i podem ser usados por até 10 horas a ouvir música, sem o ANC ligado. Este valor desce para até 7,5 horas com o ANC. Em chamadas de voz, são garantidas até 6,5 horas sem ANC e até 5,5 horas com ANC. Um carregamento de apenas 10 minutos garante 4 horas de utilização.

Leves, confortáveis e com ANC

Em utilização prática dos auriculares, estes são leves e têm um design confortável. Para se ajustarem de forma perfeita, as pontas de silicone podem ser mudadas, estando presentes 3 medidas distintas.

Uma das vantagens mais óbvia destes equipamentos é mesmo o ANC (Cancelamento Ativo de Ruído). Os FreeBuds 4i têm esta tecnologia presente, que a marca tem aprimorado ao longo do tempo. Estes ajustam-se de forma automática a qualquer ruído externo, podendo também ser desativado ou ativado o modo de Ambiente, para dar ao utilizador uma maior perceção do que o rodeia.

Para conseguir esta leitura do meio ambiente e ajustar o modo de cancelamento de ruído, os FreeBuds 4i contam com 2 microfones. Há ainda o cuidado com a redução do barulho do vento, o que garante uma experiência de som mais realista e livre de barulhos externos.

A qualidade sonora tem aqui um lugar de destaque, ainda para mais se olharmos ao que estes FreeBuds custam e ao posicionamento que a marca assumiu. Mesmo sendo de gama média, conseguem prestações de elevado nível. O grande responsável é mesmo o driver dinâmico de 10 mm, que proporciona uma maior amplitude para um elevado desempenho de graves.

Muito simples de ligar e de usar

Um ponto importante para a Huawei é mesmo a interação com o utilizador e a facilidade de utilização dos FreeBuds 4i. A Huawei quer manter a forma simples de ligar estes auriculares aos seus smartphones e, ao mesmo tempo, garantir que estes podem ser usados sem estar a depender diretamente do telefone.

Assim, e como vem sendo hábito na marca, o emparelhamento é completamente transparente para o utilizador. Basta abrir a caixa dos FreeBuds e de imediato surge um pop-up no smartphone. De resto, basta concordar com o emparelhamento e ficam de imediato prontos a usar.

Também no campo do controlo estes são muito simples de usar. As áreas sensíveis dos próprios auriculares dão ao utilizador a possibilidade de atender ou desligar uma chamada, e de colocar a música a tocar ou parar com um e dois toques. Um toque prolongado permite ligar ou desligar o ANC.

Claro que esta configuração pode ser ajustada na app AI Life da Huawei (AppGallery | Play Store | App Gallery). Aqui pode consultar os níveis de bateria, ligar os 3 modos de ANC ou configurar os toques que os auriculares aceitam. Mais uma vez é uma experiência simples, fácil e intuitiva.

Um presente para os amantes da música

Para quem comprar os novos Huawei FreeBuds 4i, a Huawei oferece 6 meses de assinatura gratuita para novos utilizadores do serviço de Música da Huawei, com o objetivo de permitir que os utilizadores ouçam as suas músicas preferidas, descubram novos artistas e criem as suas próprias listas de reprodução, adequadas a cada estado de espírito.

Para aqueles que pretendam testar a bateria dos Huawei FreeBuds 4i, o serviço de Música da Huawei apresenta uma lista de reprodução de 100 músicas diferentes que podem ser ouvidas de forma contínua e sem necessidade de colocar os auriculares a carregar. Mais ainda, e até 16 de abril, ao adquirir os novos auriculares TWS da Huawei recebe uma smartband Huawei Band 4e.

É hora de ter os seus FreeBuds 4i

É hoje que estes novos auriculares chegam ao mercado. A aposta da Huawei é grande e isso vê-se na qualidade com que os FreeBuds 4i se apresentam. Esta qualidade não vai apenas ao nível da construção, mas segue depois para a qualidade do áudio e do que é possível fazer.

Esta qualidade contrasta diretamente com o preço a que os FreeBuds 4i da Huawei são propostos. Por apenas 99,99 euros é possível ter um excelente companheiro para qualquer smartphone, em especial para um Huawei. Como dissemos no início, a gama média acaba de receber uma atualização de peso e a culpa é mesmo dos novos FreeBuds 4i da Huawei.

Veja aqui a galeria de imagens