Netflix anuncia a compra da Next Games, uma criadora de jogos para smartphones

Desde o ano passado que a Netflix deixou de ser 'apenas' uma plataforma de streaming de filmes e séries. E tal acontece porque a empresa também arriscou e apostou no mercado dos videojogos, disponibilizando assim alguns títulos aos utilizadores.

E parece que o investimento vai de vento em popa uma vez que, de acordo com as recentes informações, a Netflix já anunciou a compra da Next Games, um estúdio de jogos finlandês para dispositivos móveis.

Netflix compra a criadora de jogos Next Games

A Netflix anunciou esta semana que adquiriu o estúdio de jogos Next Games, sediado em Helsínquia, na Finlândia. A criadora é conhecida pelos seus títulos para smartphones e está por detrás do desenvolvimento de alguns jogos do The Walking Dead e também de quebra-cabeças para telefone de Stranger Things, uma das séries mais populares da plataforma de streaming.

De acordo com algumas fontes, esta compra foi bastante acessível para uma empresa da dimensão atual da Netflix, uma vez que o valor estimado da aquisição rondará os 65 milhões de euros. A empresa irá iniciar uma oferta pública de aquisição para todas as ações emitidas e em circulação da Next Games. Segundo consta, os acionistas da Next Games receberiam 2,10 euros em dinheiro por cada ação da Next Games. Assim sendo, o Conselho de Administração da Next Games decidiu, por unanimidade, recomendar que os acionistas aceitem a oferta.

A Next Games foi fundada em 2013, é gerida por Teemu Huuhtanen, e foca-se essencialmente nos jogos para smartphones de conteúdos populares como a série Stranger Things, tais como Puzzles, RPG, entre outras categorias.

De acordo com o comunicado da empresa de streaming, a equipa está muito contente que a criadora de jogos se junte à sua equipa, indicando ainda que a região onde a Next Games está sediada acaba por ser um mercado estratégico onde se encontram muitos talentos no setor gaming. Como tal, a Netflix poderá assim expandir as suas capacidades no que respeita ao desenvolvimento interno de jogos.

O negócio deverá estar concluído no segundo trimestre deste ano de 2022.