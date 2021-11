No seu processo de renovação e crescimento, o Netflix tem criado novas funcionalidades que agradam bastante aos utilizadores. É a forma que o serviço de streaming de filmes e séries encontrou para manter os utilizadores dentro da sua plataforma.

Um dos mais recentes a chegar traz para os dispositivos móveis algo que na realidade já tinham. Falamos dos jogos, que agora podem ser acedidos diretamente no Netflix, sendo muito simples de instalar e de usar. Veja como o pode fazer rapidamente.

Das muitas funcionalidades que um smartphone oferece, os jogos estão presentes bem no topo da utilização. Este entretenimento pode ser acedido por qualquer um, com um leque quase infinito de propostas quer na Play Store, quer na App Store.

Como instalar novos jogos no Netflix

Assim, a novidade dos jogos no Netflix deixou muitos utilizadores admirados e com a pergunta porque iriam eles usar estes jogos. A resposta está na aproximação destes aos temas dos seus filmes e séries, sendo possível aceder no novo separador Jogos.

Aqui dentro, vão encontrar a lista dos (poucos) jogos disponíveis, bem como outros conteúdos. Só precisam de escolher o pretendido, aceitar o acesso à Play Store ou à App Store e depois, dentro destas, fazer a normal instalação do jogo escolhido, como se de outra qualquer app se tratasse.

Como encontrar e usar estas novas propostas

Após a instalação, e sempre que quiserem jogar, só precisam de aceder novamente ao separador Jogos na app do Netflix. Aqui vão ver os jogos disponíveis, sem existir uma indicação dos que estão efetivamente instalados.

Ao escolher um jogo, e se este estiver instalado no Netflix, será mostrada informação do mesmo. Só precisam de carregar em Jogar e será imediatamente pedido que confirmem a conta do utilizador, para a validação da idade. Após isso, estão dentro do jogo e a poder aproveitar.

Esta não será certamente a especialidade do Netflix, mas garante aos utilizadores um pouco mais de distração e animação. Os jogos não são complexos, mas servem perfeitamente para o utilizador se distrair e passar um bom bocado.