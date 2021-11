Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 anunciado

A Milestone e a Feld Entertainment anunciaram recentemente o regresso das frenéticas e excitantes corridas de Motocross, com a revelação de Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 e da sua data de lançamento.

A Milestone é uma equipa de desenvolvimento de videojogos que já apresenta uma larga experiência, nomeadamente em títulos de competições motorizadas. Exemplos como MotoGP, Hot Wheels Unleashed ou MXGP 2021 são alguns dos jogos de maior cartaz neste capitulo.

Assim como Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4, que viu recentemente ser anunciado o seu sucessor da nova época, Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5.

E o jogo até já em data de lançamento prevista. Assim sendo, o lançamento de Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 está previsto para 17 de março de 2022, para a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC (via STEAM). A versão PlayStation suporta o Upgrade Gratuito da Playstation 4 para a Playstation 5, a versão Xbox apresenta Smart Delivery.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

O próximo ingresso do jogo oficial da competição, traz consigo um Modo carreira renovado com o objetivo de tornar a simulação, a mais real e imersiva de sempre. A ideia será a de permitir aos recém-chegados, começar como amadores em desenvolvimento na Classe 250SX Futures, enquanto pretendem alcançar a glória de um Pro.

Monster Energy Supercross - O Videogame 5 oficial também introduz o Rider Shape System, uma funcionalidade exclusiva para o Modo Carreira que irá afetar as performances dos pilotos em caso de quedas ou lesões. Treinar e completar tarefas específicas é fundamental para recuperar e restaurar rapidamente o estado do nosso piloto, para permanecer sempre na sua melhor forma!

Com o Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5, os jogadores vão desfrutar de uma nova experiência de gameplay, enriquecida por bicicletas de 2 tempos, agora disponíveis em todos os modos de jogo.

No entanto, o jogo não esquece quem chega agora ,e para os recém-chegados, a Future Academy fornecerá todas as informações necessárias para dar os primeiros passos no mundo do Supercross. Este tutorial amigável vai ensinar aos jogadores os básicos do Supercross para os ajudar a subir a escada de Principiante para Pro; também oferece muitas opções dentro do jogo que tornarão as corridas acessíveis a todos, que vão impactar a recuperação do fluxo, direção assistida e muitos outros aspetos técnicos, com o objetivo de criar uma experiência de gameplay adequada para todos os tipos de jogadores!

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 também marca o regresso da Track Editor com a experiência clássica de track creation, juntamente com uma nova funcionalidade: Rhythm Section Editor. Aqui, os jogadores podem misturar e combinar módulos pré-existentes para conceber secções de pistas pré-fabricadas complexas, para depois poderem partilhar com a comunidade.

E depois do incrível sucesso da edição passada, o The Track Editor Contest estará de volta, e outro jogador terá a oportunidade de criar uma faixa e entrar na competição diretamente do jogo. Os utilizadores terão a oportunidade de ver a sua criação replicada na vida real e fazer parte do Campeonato Oficial de 2022.

Esta característica representa uma oportunidade única na indústria dos videojogos: uma pista digital desenhada por um jogador será corrida por pilotos reais no Monster Energy AMA Supercross Championship 2022.

Que tal correr com amigos ou sozinho num ambiente novo, deslumbrante e aberto? Compound é a resposta, com novas faixas, vários desafios cruzados e colecionáveis para desbloquear engrenagens adicionais.

O Multiplayer online apresenta ainda, matchmaking cross-gen e traz o desafio à escala mundial. Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 também apresenta o modo de ecrã dividido, para brincar com os amigos diretamente no sofá!

E-Sport

Depois do incrível sucesso da edição passada, o E-sport também está de volta ao Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5, pressionando os jogadores a usarem todas as suas habilidades e atitudes para se tornarem uma lenda no eSX Championship patrocinado pela Yamaha!

