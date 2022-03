Gasóleo vai subir 14,5 cêntimos? Governo volta a adiar taxa de carbono

A escalada do preço dos combustíveis (Gasóleo e Gasolina) continua e, nesse sentido, o Governo vai voltar a adiar a taxa de carbono nos combustíveis para evitar o aumento extra de cinco cêntimos.

A confirmar-se, o gasóleo deverá subir 14,5 cêntimos, sendo o maior aumento de sempre numa semana. Já o aumento na gasolina deverá rondar os 8 cêntimos.

Gasóleo e Gasolina aumentam bastante na próxima segunda-feira

O preço da Gasolina e Gasóleo deverá aumentar na próxima segunda-feira. Ao que a SIC apurou, o gasóleo deverá subir 14,5 cêntimos. A confirmar-se, será o maior aumento de sempre numa semana. Já o aumento na gasolina deverá rondar os 8 cêntimos.

Este é o 10.º aumento do preço dos combustíveis este ano e aquele que terá um impacto mais significativo na carteira dos portugueses. Não se prevê que o valor baixe nos próximos tempos.

Esta enorme subida é o reflexo da guerra na Ucrânia e do consequente aumento do preço do petróleo nos mercados internacionais. Na quinta-feira, o preço do barril de petróleo Brent subiu para 116,8 dólares, um novo máximo desde agosto 2013.

O secretário de Estado adjunto e da Energia avançou hoje que a atualização da taxa de carbono nos combustíveis, que o Governo tinha congelado até final de março, vai ser novamente adiada. Em dezembro, o Governo publicou em Diário da República a portaria que suspendeu a atualização da taxa de carbono na gasolina e gasóleo, até 31 de março deste ano, esclarecendo que, sem esta medida, os combustíveis ficariam mais caros cinco cêntimos por litro logo no início do ano.

