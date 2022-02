Chegou a tecnologia para os gestores que fazem tudo on the go!

Hoje queremos ter tudo sempre on. E estar sempre on. Sempre ligados. Acompanhar tudo o que acontece ao minuto, como se estivéssemos lá!

A nova app POS cloud com assinatura PRIMAVERA trabalha mesmo sem internet e promete trazer mobilidade, rapidez e eficiência aos setores do retalho e restauração.

Para os gestores da nova geração, a palavra on é fundamental. Querem acompanhar o negócio a qualquer hora, em qualquer lugar, da forma mais prática e simples possível.

Essa é a nova proposta de valor da PRIMAVERA para os setores do retalho e restauração. A tecnológica acaba de lançar no seu software de gestão cloud Jasmin uma app POS (point of sales), que permite gerir todos os processos de negócio dos espaços comerciais de venda a retalho e dos estabelecimentos de restauração.

Este POS distingue-se por ser o único no mercado que permite trabalhar em modo online e offline, dando aos lojistas a possibilidade de faturar sempre, mesmo nas situações em que há quebra de internet.

Gerir num único backoffice as vendas ao balcão e vendas online

Com o crescimento galopante das compras online, são cada vez mais as empresas que também vendem os seus produtos em lojas de comércio eletrónico ou em plataformas de e-commerce, o que aumenta a complexidade da gestão.

Já a pensar nesse cenário de gestão de vários canais de venda em simultâneo, esta solução está preparada para gerir vendas ao balcão e vendas online no mesmo backoffice, promovendo um controlo integrado de todas as operações, desde a gestão de artigos, preços, campanhas, stocks, compras a fornecedores, até dashboards de resultados e previsões de vendas por loja.

Com tantas aplicações e sistemas que hoje existem para quase tudo, dispersando os dados, esta solução vem agregar toda a informação de negócio, através da integração com outros sistemas e aplicações. A informação fica centralizada num único sistema cloud, onde os gestores acompanham a evolução do negócio ao minuto.

Resposta aos gestores que decidem com base em dados

Desenvolvido para gestores com um olho no futuro, este software cloud já tira partido de tecnologias como o Machine Learning e o Big Data, permitindo maior rapidez na execução de tarefas administrativas e acesso a insights e previsões de resultados com base no histórico.

A informação previsional obtida a partir de mecanismos de inteligência artificial, assim como os alertas de sistema decorrentes da avaliação de desempenho de importantes indicadores de gestão e KPIs de negócio constituem informação de elevado valor para os gestores que decidem com base em dados fidedignos.

Evolução tecnológica desenhada à medida dos setores da restauração e retalho

Este sistema de gestão cloud com app integrada para a gestão das vendas ao balcão representa um avanço nos processos de gestão de lojas e gestão de restaurantes, face ao conjunto de tecnologias de última geração disponibilizadas.

Eis algumas das mais-valias que certamente irão interessar os novos gestores que procuram celeridade e eficiência:

Uma gestão integrada vendas ao balcão e vendas online

Uma integração simples com vários canais de ecommerce

Uma app POS (ponto de venda) que trabalha online e offline

Uma gestão eficiente de pedidos, salas e mesas

Um tratamento intuitivo e centralizado de artigos e preços

Uma gestão simples, rápida e intuitiva de Caixa

Um controlo rigoroso das compras, stock e fornecedores

Um apoio fundamental à política de fidelização de clientes

Um controlo integrado das vendas a partir de qualquer lugar

Conheça em detalhe o Jasmin, software de gestão cloud, e crie já as bases para um negócio com futuro.