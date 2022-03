Governo dá 4.000 euros para aquisição de veículos elétricos

Como é do conhecimento dos portugueses, o Governo dá incentivos para quem pretenda comprar veículos elétricos.

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, anunciou recentemente que o apoio individual para a aquisição de veículos elétricos vai passar de três para quatro mil euros, enquanto o montante anual subirá, este ano, para 10 milhões de euros.

Veículos Elétricos: montante anual subirá para 10 milhões de euros

De acordo com o ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes "No despacho do Fundo Ambiental, que será publicado se não na próxima semana na outra, o apoio à aquisição de veículos elétricos tem sido na ordem dos cinco milhões de euros por ano. Não é só para automóveis, mas também para veículos comerciais de empresas e velocípedes. Os cinco milhões de euros, ao longo de 2022, vão passar para o dobro".

A intenção de duplicar estes incentivos para 2022 já tinha sido anunciada pelo secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, em dezembro passado. Na altura, o governante explicou que a necessidade de duplicar o montante surgiu “porque o sistema de carregamento permite já que haja um maior número desses veículos nas nossas estradas".

Com a subida brutal do preço dos combustíveis, os portugueses têm mais uma razão para comprar veículos elétricos.

De referir que em 2017, os incentivos para aquisição de veículos elétricos foi de "pouco mais de dois milhões". Em 2019 o valor subiu para os três milhões e passou para quatro milhões em 2020. A intenção do Governo para este ano de 2022 é de 10 milhões.

O fundo ambiental tem por finalidade apoiar políticas ambientais para a prossecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável, contribuindo para o cumprimento dos objetivos e compromissos nacionais e internacionais, designadamente os relativos às alterações climáticas, aos recursos hídricos, aos resíduos e à conservação da natureza e biodiversidade.