Insta360 GO 2 – a mais pequena e poderosa action cam de sempre

As câmaras de ação permitem-nos captar momentos únicos, nas situações mais improváveis e radicais, onde uma câmara comum não pode chegar. Existem marcas que se destacam neste segmento, e a Insta360 já mostrou as suas capacidades com alguns modelos lançados no passado. Agora a marca tem disponível aquela que será uma das mais pequenas câmaras de ação de sempre com funcionalidades e possibilidades de utilização muito interessantes.

Venha conhecer a Insta360 GO 2.

Insta360 GO 2

Sendo a Insta360 GO 2 uma câmara de pequenas dimensões, vale a pena começar por referir tem 52,9 x 23,6 x 20,7mm e pesa apenas 26,5g. A câmara faz-se acompanhar também de uma pequena caixa de carregamento e transporte, tal como conhecemos nos earbuds. Esta caixa mede 68,1 x 48,5 x 26,5mm.

Como especificidades destacamos a estabilização de imagem, a gravação de vídeo a 1440p a 50fps, funcionalidades de auto edição e pré-visualização de imagem por Wi-Fi.

Para uma utilização livre, a Insta360 GO 2 oferece algumas possibilidades de utilização muito interessantes. Uma delas é a inclusão de um íman que permite que a câmara fique segura a um colar, escondido por baixo da roupa. Há ainda um clip de fixação, para colocar a Insta360 GO 2 num chapéu ou capacete, e um pequeno suporte que pode ser também colado em qualquer lugar.

Como acessórios, destacam-se ainda as lentes de proteção da câmara para evitar riscos em ambientes com mais poeira, por exemplo. De notar que a caixa de transporte pode também funcionar como tripé.

Capacidade de gravação

A Insta360 GO 2 oferece um modo de vídeo normal, um modo de gravação Pro Video, Timelaps, TimeShift, HDR e Slow Motion. Para cada um destes modos a câmara tem capacidade de gravação com as seguintes resoluções:

Basic Stabilization (Video mode)

2560x1440@50fps, 30fps, 25fps, 24fps



1920x1080@50fps, 30fps, 25fps, 24fps

FlowState Stabilization (Pro Video mode)

2560x1440@50fps, 30fps, 25fps, 24fps



1920x1080@50fps, 30fps, 25fps, 24fps

HDR

2560x1440@25fps, 24fps



1920x1080@25fps, 24fps

Timelapse

2560x1440@30fps



1920x1080@30fps

TimeShift

2560x1440@30fps



1920x1080@30fps

Slow Motion

1920x1080@120fps

Já para fotos, permite captar imagens em diferentes modos e nas resoluções:

16:9, 2560x1440



1:1, 2560x2560



9:16, 1440x2560



Film Panorama, 2938x1088

A câmara é ainda compatível com Android e iOS, tem Bluetooth 5.0, ligação USB Tipo-C e suporta cartão microSD de 34 e 64 GB. Carrega na totalidade em 35 minutos e em 23 minutos carrega 80%, tendo autonomia para 30 minutos de gravação em modo vídeo e 20 minutos em modo Pro. A caixa ainda fornece bateria para mais 150 minutos de autonomia.

Preço e disponibilidade

A câmara está disponível para venda por cerca de 250 € com o código de desconto CC108, já com custos de envio incluídos e com envio da União Europeia.

Insta360 GO 2