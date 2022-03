Disney, Warner Bros. e Sony deixam de lançar estreias de filmes na Rússia

Não param de surgir notícias sobre as inúmeras respostas do mundo inteiro aos ataques da Rússia contra a Ucrânia. Desde sanções económicas e financeiras, operações aéreas restringidas, a queda abrupta do Rublo russo, sites em baixo, e muitas outras ações, são várias as forças que tentam travar as consecutivas e incessantes investidas de Vladimir Putin.

Assim, agora também a Disney, Warner Bros. e Sony se juntam nesta luta e anunciaram que vão deixar de lançar estreias de filmes na Rússia. Para além disso também a Netflix informou que não irá transmitir os 20 canais russos que o governo de Putin havia forçado a empresa a fazer.

Os estúdios da Disney, Warner Bros. e Sony Pictures Entertainment afirmaram que vão suspender os lançamentos dos próximos filmes na Rússia como resposta à invasão do país de Putin à Ucrânia e à crise humanitária que daí está a resultar.

Nesta segunda-feira, 28 de fevereiro, a Walt Disney Co. indicou, num comunicado divulgado na sua página oficial, que vai deixar de lançar estreias na Rússia, a começar pelo próximo lançamento da Pixar Animation Studios designado "Turning Red". No documento, a empresa indica que:

Iremos tomar decisões futuras de negócios com base na evolução da situação. Enquanto isso, dada a escala da emergente crise de refugiados, estamos a trabalhar com as nossas ONGs parceiras para fornecer ajuda urgente e assistência humanitária.

Passadas poucas horas, a WarnerMedia também anunciou que irá suspender o lançamento desta semana do "The Batman" na Rússia. A empresa afirma ainda que vai continuar a monitorizar a situação enquanto aguarda por "uma resolução rápida e pacífica para esta tragédia".

A Sony seguiu o mesmo caminho e afirmou num comunicado enviado por e-mail que, uma vez que a ação militar está em andamento na Ucrânia, "vamos parar os nossos lançamentos de filmes planeados para a Rússia, incluindo o próximo lançamento de Morbius".

Certamente que estas decisões vão ter impacto uma vez que a Rússia é um mercado significativo para Hollywood, tendo sido responsável por 601 milhões de dólares na bilheteira de 2021, cerca de 2,8% dos bilhetes vendidos mundialmente. Mas um executivo dos estúdios de Hollywwod disse ao The Hollywood Reporter que "se os EUA e os seus aliados quiserem isolar a Rússia do resto do mundo, então como iríamos lançar os nossos filmes lá?".

Também a Netflix já mostrou a sua posição neste assunto e afirmou que não irá transmitir os 20 canais do governo russo, algo que o mesmo havia forçado o canal de streaming a fazer.