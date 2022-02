TCL 30 SE – um smartphone Android por cerca de 150 €

Estamos em época aberta de novos lançamentos de smartphones e a TCL deu a conhecer agora um novo modelo de baixo custo. O TCL 30 SE vem equipado com bateria de 5000 mAh, câmara tripla com sensor de 30 MP e tem um grande ecrã de 6,57".

Venha descobrir mais alguns pormenores deste novo smartphone Android.

A TCL está também presente no MWC 2022 e aproveitou o momento para expandir a sua linha de smartphones, com a série TCL 30. Além do modelo base, existem assim os modelos TCL 30 E, TCL 30 5G, TCL 30 SE e ainda o TCL 30+.

O novo smartphone TCL 30 SE

A versão TCL 30 SE será uma das mais interessantes, considerando que é uma proposta de baixo custo, um segmento tão procurado pelos consumidores.

O smartphone apresenta-se com um processador Helio G25 e uma GPU IMG GE8320 650MHz, com Android 12 e interface de utilizador TCL UI 4.0. Vem com 4 GB de RAM e poderá ser adquirido com 64 GB ou 128 GB de armazenamento interno.

Há ainda a possibilidade de inclusão de um cartão microSD com capacidade até 512 GB.

No que respeita às câmaras, destaca-se um módulo de três na traseira, com a principal a oferecer 50 MP. Depois existem mais dois sensores de 2 MP cada, um de profundidade e outro macro. A câmara frontal é de 8 MP.

Este modelo tem NFC, sensor de impressões digitais, bluetooth 5.0 e inclui mesmo jack de áudio de 3,5mm, algo ainda muito exigido pelos consumidores.

A bateria do TCL 30 SE é de 5000 mAh e carrega a uma potência máxima de 15W, sendo que deverá demorar cerca de 3 horas a carregar na totalidade.

O smartphone foi lançado nas cores preço, azul escuro e azul claro e pode ser encontrado a partir de cerca de 150 €, com envios grátis para Portugal.

