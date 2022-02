Rui Pinto denuncia circulação de jatos privados russos

O mundo tem os olhos na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Como temos referido, a guerra não é apenas por terra, mar e ar... pois no campo do digital também têm sido muitas as falhas.

No passado domingo, a Comissão Europeia decidiu que os aviões de companhias aéreas russas assim como os jatos privados dos oligarcas russos não poderiam “aterrar, descolar ou sobrevoar” o espaço aéreo europeu. Mas Rui Pinto detetou alguns e já denunciou.

Rui Pinto deteta dois jatos privados russos

Detido em prisão preventiva desde 22 de março de 2019, Rui Pinto tem estado atento ao que se passa em Portugal e no mundo.

O "hacker português" tem estado ativo na rede social Twitter e, na sequência da guerra entre a Rússia e a Ucrânia denunciou recentemente a circulação de jatos privados russos no espaço aéreo europeu - ver aqui.

No twitter, Rui Pinto referiu que...

O jato privado T7-7AA (Bombardier Global 7500) entrou no espaço aéreo da União Europeia. Este jato pertence à FTC Aviation, uma empresa de São Marino ligada aos cidadãos russos Sergey Razuvaev and Vladimir Shevtsov. Parece que esta sanção precisa de ser ajustada Outro exemplo: Private Jet 9H-AIS (Embraer Legacy 600), de propriedade do Blue Square Aviation Group/Sirius Aero , vinculado ao cidadão russo Nikolai Ulanov. Ulanov também é o principal acionista da RusLine, uma das maiores companhias aéreas domésticas da Rússia.

As informações foram obtidas via Flightradar24. Este é um serviço que pode ser usado via web browser ou recorrendo a aplicações para Mac OS, iOS e Android, e que permite, em tempo real, saber informações detalhadas sobre voos de todo o mundo. Este serviço mostra-nos a situação do espaço aéreo internacional e disponibiliza informações detalhadas sobre centenas de voos em trânsito pelo mundo.

De onde partiram, que aeronaves estão a usar e para onde estão a voar, sempre com o suporte dos mapas do Google Maps/Earth.

