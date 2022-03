Análise: HP ENVY x360 – um portátil flexível às suas necessidades

Hoje em dia, muitas pessoas necessitam de um computador flexível para poder responder a qualquer situação. O portátil ENVY x360 da HP, no nosso caso, o de 13 polegadas, pode ser uma opção devido à sua capacidade de se adaptar às suas necessidades - podendo girar o seu ecrã a 360º.

Depois de alguns dias com esta máquina em mãos, deixamos a nossa detalhada análise.

Especificações gerais e design do HP ENVY x360

O HP ENVY x360 13 tem um ecrã de 1000 cd/m² que é adequado para configurações brilhantes, bem como um filtro de privacidade integrado para "esconder" o conteúdo do seu ecrã - contudo, risca e recolhe oleosidade dos dedos facilmente. Tem um teclado soft, um touchpad de dimensões decentes e uma seleção muito boa de portas. É fino e leve, o que o torna fácil de transportar. O adaptador de energia é também leve e compacto.

O seu Intel Core i7-1165G7 é suficientemente potente para lidar com tarefas intensivas de CPU mas, infelizmente, só está disponível com GPUs integradas, pelo que não é ideal para cargas de trabalho graficamente exigentes, como edição de vídeo ou até jogos.

A webcam não tem suporte para o reconhecimento facial, mas existe um leitor de impressões digitais compatível com o Windows Hello, pelo que não é necessário inserir palavras-passe.

Este 2 em 1 da HP tem um design metálico que lhe dá um aspeto excelente, e duas dobradiças de 360 graus. As dobradiças são estáveis, por isso o ecrã não vacila muito. Como é um dispositivo 2 em 1, é possível virar o ecrã ao contrário para utilização em modo tablet. Infelizmente, não se pode abrir o portátil com um dedo, uma vez que há um pouco de resistência a mais.

A operacionalidade do HP ENVY x360 já não é tão positiva. É difícil aceder à parte interna, pois alguns dos parafusos estão por baixo dos apoios - que estão colados. A unidade de armazenamento é substituível, mas é difícil aceder-lhe porque está debaixo de muita fita adesiva.

Entradas

O HP ENVY x360 conta com 6 entradas. Do lado direito tem um leitor de cartões MicroSD, Porta USB SuperSpeed com tampa e Adaptador da alimentação. Do lado esquerdo tem uma entrada de áudio combinada, porta USB tipo A SuperSpeed com tampa, porta USB tipo C SuperSpeed.

Especificações do HP ENVY x360

Especificações Tamanho Espessura: 1,5 cm

Largura: 30,5 cm

Profundidade: 19,4 cm

Volume: 887,6 cm³

Peso: 1,3 kg

Tamanho do Carregador: 101,8 cm³

Peso do Carregador: 0,2 kg Construção Tipo de alimentação: Adaptador de alimentação CA 65 W

Tipo de bateria: 4 células 53,2 Wh íon de lítio

Gama: 360°

Estabilidade: Boa

Microprocessador: AMD Ryzen™ 3 2300U (frequência de base de 2 GHz, frequência de impulso de até 3,4 GHz, 6 MB de cache, 4 núcleos)

Memória, padrão: SDRAM de 8 GB DDR4-2400 (integrado)

Placa de vídeo gráfica: Placa de vídeo AMD Radeon™ Vega 6 Integrado

Disco rígido: SSD 128 GB M.2

Conectividade sem fio: Combo 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® e Bluetooth® 4.2

Funções de áudio: Bang & Olufsen, dois altifalantes Ecrã Resolução: 1920 x 1080 - 16:9

Densidade de Pixel: 167 PPI

Tipo de painel: IPS

Ecrã táctil: Sim

Relação Screen-To-Body: 81% Interno Slots de RAM: 0

Ranhuras de Armazenamento: 1

Bateria substituível: Sim

Adaptador sem fios substituível: Sim

Autonomia do HP ENVY x360

A duração da bateria do HP ENVY x360 é excelente. Pode passar facilmente por um típico dia de trabalho de 8 horas desde que não execute nenhuma tarefa de CPU ou GPU intensiva, como codificação de vídeo ou jogos.

Capacidade da bateria: 51 Wh;

Duração da Bateria (Navegação Web): 10.4 horas;

Duração da Bateria (Reprodução de Vídeo): 8.6 horas;

Duração da Bateria (Jogo): 1.6 horas;

Tempo de Carga; 2.2 horas.

As CPUs AMD são geralmente mais eficientes em termos energéticos do que as CPUs Intel, pelo que pode esperar uma duração de bateria mais longa se optar por um sistema AMD. A duração da bateria varia muito, dependendo do uso.

Desempenho do HP ENVY x360

Para análise do desempenho desta máquina, recorremos à app Geekbench 5. Foi feito um Benchmark ao CPU e um ao GPU.

Os resultados foram os seguintes:

Performance single-core do CPU

Performance multi-core do CPU

Performance da OpenCL

O Intel Core i7-1165G7 deste HP ENVY x360 pontua bem nos benchmarks do Geekbench 5. O desempenho single-core é excelente, melhor do que alguns dos processadores da 10ª série Gen H da Intel.

Em termos de desempenho multi-core, o i7-1165G7 é decente, mas o design de 4 núcleos da Intel não consegue acompanhar o AMD Ryzen 7 5800U, que tem o dobro da contagem do núcleo.

Em suma, se precisar de um melhor desempenho single-core, as CPUs da Intel continuam à frente. Se a sua carga de trabalho requer a utilização de aplicações multi-core pesadas, é melhor apostar num processador AMD.

A pontuação da GPU da Intel Iris Xe Graphics é um pouco dececionante. As CPUs Intel i5 e AMD Ryzen 5 terão um desempenho ligeiramente pior do que as CPUs i7 e Ryzen 7, mas a diferença não é enorme.

Recomendações

Todas as configurações de CPU são capazes de lidar com tarefas leves a moderadamente intensivas. Se tiver uma carga de trabalho muito multitarefa, recomendamos um CPU AMD porque têm um melhor desempenho multi-core.

Pode configurar a RAM até um máximo de 16GB e o armazenamento até 1TB.

Existem múltiplas opções de visualização. Contudo, não recomendamos a visualização de 250 cd/m², uma vez que é anunciada como tendo 45% de cobertura NTSC, o que significa que a maior parte do conteúdo não ficará tão claro.

Há também uma opção OLED de 1080p disponível, mas como a maioria dos OLEDs, pode sofrer de burn-in permanente.

Resumo...

Resumindo, se está a procura de um portátil flexível, que lhe permite criar sem limites e facilita-lhe o transporte devido à leveza e design, estará perante uma ótima opção. Caso queira um portátil para gaming ou tarefas mais pesadas, considere optar por outro modelo pois este poderá não ser ideal.

Pode obter o HP ENVY x360 13 por cerca de 850€ no site oficial da HP.

HP ENVY x360 13