Apple lançou a beta 5 do iOS 15.4, iPadOS 15.4, tvOS 15.4, HomePod 15.4 e watchOS 8.5

Mais um passo rumo à versão final daquela que é uma das mais interessantes atualizações do iOS 15. Na verdade, esta versão trouxe uma mão-cheia de funcionalidades um pouco a todos os dispositivos. Nesta beta foram melhoradas as novidades como a nova voz Siri, desbloqueio de máscara Face ID, entre outras funcionalidades.

Esta deverá ser a última beta, a seguir poderá aparecer a RC e, no evento da Apple deste mês de março, a versão final do iOS 15.4 poderá chegar a todos os utilizadores. Quem dia o sistema operativo do iPhone, diz o do iPad, o do Apple Watch, Apple TV, HomePod e mesmo da versão macOS para os computadores.

Tal como fomos acompanhando, a Apple tem lançado várias melhorias nestas versões beta do iOS 15.4, iPadOS 15.4, tvOS 15.4, HomePod 15.4 e watchOS 8.5.

Deixamos aqui um pequeno resumo:

iOS 15.4 beta 1:

Suporte para máscara de identificação facial

Uma das maiores mudanças no iOS 15.4 é o suporte ao uso do Face ID enquanto o utilizador estiver a usar uma máscara. A Apple, ano passado, lançou o suporte para desbloquear o iPhone com o Apple Watch enquanto usava uma máscara. Contudo, agora a Apple leva o recurso para um próximo nível e remove completamente o requisito do Apple Watch.

Assim, ao inicializar o iOS 15.4 pela primeira vez, o utilizador terá a opção de configurar o sistema para usar o Face ID mesmo com o utilizador a usar máscara.

A Apple explica que o Face ID é "mais preciso quando configurado apenas para reconhecimento de rosto inteiro", mas também é capaz de "reconhecer os recursos exclusivos ao redor da área dos olhos" para autenticá-lo se estiver a usar uma máscara.

Portanto, quando iniciar a configuração, o sistema que a Apple introduziu irá guiar o utilizador para fazer uma nova captura do rosto. Além disso, poderá agora fazer esta leitura da face com e sem óculos.

O Face ID está agora noutro nível de segurança e usabilidade.

Controlo Universal

Este foi um recurso prometido há vários meses e foi sempre adiado até agora. Assim, finalmente, está disponível o Controlo Universal.

Este recurso permite ao utilizador controlar o seu Mac e iPad usando o mesmo teclado e rato/trackpad. O Controlo Universal é ativado por predefinição nas versões beta mais recentes do iPadOS 15.4 e do macOS Monterey 12.3.

Outras novidades

Além das novidades mais sonantes referidas acima, as novas betas trazem outras novidades. Por exemplo, há um novo widget para a aplicação Carteira.

Esta mostra agora o saldo e os detalhes do seu Apple Card.

Outra novidade passa pela utilização dos AirPods, assim como outros auscultadores Bluetooth.

Assim, a partir desta atualização, quando o utilizador receber uma chamada, a qualidade do áudio durante a reprodução do toque será a qualidade de áudio Bluetooth normal. Além disso, a qualidade do áudio só cairá quando a chamada for atendida.

Para quem gosta dos emojis, há mais de 30 novos no iOS 15.4 e o iPadOS 15.4.

O iOS 15.4 permite, finalmente, que os utilizadores adicionem notas às suas palavras-passe do iCloud Keychain. Isto replica um recurso popular dos gestores de palavras-passe de terceiros.

O tvOS 15.4 inclui uma nova forma inteligente de usar o iPhone para entrar nas redes Wi-Fi cativas na Apple TV. Estes são os tipos de redes frequentemente encontrados em hotéis e prédios de escritórios.

O cartão flutuante AirPods agora mostra um pequeno ícone (R)/(L), assim como mostra informação sobre o carregamento da caixa dos auscultadores.

Além destas novidades, existem muitas outras. É de facto uma atualização que traz mais que correções, traz melhorias e mais ferramentas.

iOS 15.4 beta 2:

Após um boato de que a Apple estaria a trabalhar num recurso para transformar o iPhone num terminal de pagamento sem contacto, a empresa confirmou agora exatamente essa novidade. Chama-se “Tap to Pay on iPhone”.

Com o Tap to Pay, os utilizadores poderão receber pagamentos com cartão de crédito e débito de outras pessoas usando apenas o iPhone como leitor de cartão sem contacto.

Como este é apenas um novo recurso que pode ser adotado pelos programadores em vez de um novo serviço da Apple, a versão beta mais recente do iOS adiciona as estruturas necessárias para ativar o Tap to Pay nas aplicações.

Ajustes para o Face ID enquanto estiver a usar uma máscara

Um dos novos recursos do iOS 15.4 de maior importância é a capacidade de configurar e usar o Face ID enquanto estiver a usar uma máscara, algo que antes só era possível se o utilizador usasse o Apple Watch.

Como a nova opção de reconhecimento facial ao usar uma máscara depende de detalhes precisos da área dos olhos, o iOS 15.4 beta 2 deixa mais claro para os utilizadores como posicionar os olhos para desbloquear o telefone.

Nalguns casos, os utilizadores verão a mensagem “Olhe para baixo para desbloquear” no ecrã de bloqueio.

Acesso aos dados do iCloud na Web

O iOS 15.4 beta 1 incluiu uma nova opção para desativar o acesso aos dados do iCloud através do iCloud. No entanto, esta opção foi removida do iOS 15.4 beta 2.

Os motivos não são claros, mas provavelmente a opção foi removida porque ainda está em desenvolvimento – já que desativar o acesso aos dados do iCloud na versão beta anterior não teve efeito no site do iCloud.

Foi descoberto, com base em ficheiros internos do iOS que a Apple ainda está a trabalhar neste recurso, portanto, deve voltar a disponibilizar a opção numa versão beta futura.

Suporte de rede Wi-Fi cativo para HomePods

Com o tvOS 15.4 beta, a Apple introduziu suporte para redes Wi-Fi cativas, que exigem etapas adicionais de login, como em hotéis ou dormitórios.

Ao tentar aceder a uma dessas redes Wi-Fi, o utilizador será solicitado no iPhone a concluir o processo de autenticação. Com a versão beta de hoje, esse recurso também passa a funcionar com HomePods.

iOS 15.4 beta 3:

Lembrete de emergência SOS

Uma das novas mudanças mais fáceis de detetar é o novo lembrete de SOS de emergência que aparece ao visitar a aplicação Definições. Os utilizadores podem encontrar um lembrete de Revisão de SOS de Emergência logo abaixo do painel de preferências do iCloud na raiz da app Definições.

Este lembrete, que leva os utilizadores diretamente para Definições → SOS de emergência, serve como um meio para rever as configurações de contacto de emergência e atualizar ou adicionar a estes contactos, se necessário.

O SOS de Emergência também é onde os utilizadores podem configurar os gatilhos dos serviços de emergência do SOS de Emergência, mantendo pressionados os botões Lateral e Volume ou pressionando rapidamente o botão lateral cinco vezes seguidas.

Descarregar atualizações de software por 4G

Os utilizadores podem baixar atualizações OTA via 5G desde o iPhone 12, mas o iOS 15.4 de hoje parece permitir que alguns utilizadores em locais anteriormente não suportados baixem atualizações via 4G.

Iconografia atualizada na aplicação Lupa

A aplicação Lupa, que recebeu várias atualizações na sua interface de seleção de lentes ao longo da versão beta, recebe nova iconografia para as seleções de lentes Automático, Grande plano e Frontal na versão beta 3.

A opção de seleção de imagem Fotograma/Cartaz da aplicação TV agora funciona

Uma nova preferência para a app TV encontrada em Definições → TV → Apresentação de seguintes foi apresentada inicialmente no primeiro iOS 15.4 beta, mas a alteração das definições não teve efeito.

No iOS 15.4 beta 3, o utilizador notará uma mudança visível ao alternar entre um fotograma de uma imagem pausada versus cartaz promocional na aplicação de TV.

Média de notificações semanais de resumo agendado

O Resumo agendado encontrado em Definições → Notificações, agora divide as Aplicações em Resumo por média de notificação semanal em vez de média de notificação diária.

Além destas novidades, há outras relacionadas com os Podscasts e o Controo Univeral. Isto leva-nos para as outras atualizações nas beta 3 para o iPadOS 15.4, watchOS 8.5, tvOS 15.4 e HomePod 15.4.

iOS 15.4 beta 4:

Esta versão trouxe algumas novidades, mas uma que se destaca é o reforço da segurança nos AirTags. Assim, no iOS 15.4 beta 4 adiciona alertas anti-perseguição.

A rede Encontrar é de tal forma tentacular que pode ser usada para encontrar um iPhone roubado e que esteja desligado. Pode ser usada para encontrar outros dispositivos Apple, como os AirPods, e até pode ser usada para encontrar os AirTags e outros gadgets com a mesma tecnologia.

Alertas anti-perseguição para os Airtags

Pois, esse tem sido o problema. A rede é de tal forma eficaz e capaz que há quem tenha já usado os AirTags para perseguir pessoas e objetos, havendo mesmo condenações com penas de prisão. Estes casos estão a obrigar a Apple a desenvolver mecanismos que protejam as pessoas.

Assim, com o lançamento do iOS 15.4 beta 4 a aplicação Encontrar traz novas configurações de notificação que permitem que os utilizadores alterem opções específicas para Encontrar e Seguir separadamente.

Além disso, a Apple também deixa mais claro qual tipo de acessório detetado a mover-se com alguém (por exemplo, especificando que se trata de um par de AirPods).

Nova voz para a Siri nos EUA

A nova beta do iOS 15.4 também chegou com uma quinta opção de voz para a Siri nos Estados Unidos, a qual pode ser acessada indo em Ajustes » Siri e Busca » Voz da Siri — isso caso sua assistente esteja configurada para o inglês americano, obviamente.

iOS 15.4 beta 5:

Esta versão traz ajustes nas funcionalidades que mostramos das beta lançadas anteriormente, assim como correções a bugs descobertos recentemente. Assim, pelo que nos parece, está uma versão já bastante madura.

Esta maturidade poderá indicar que estamos já perto da versão RC, para ser um passo final ao lançamento oficial e para todos.