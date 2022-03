Jogos grátis no PS Now para março de 2022

Março já chegou e novos jogos chegaram também ao catálogo do serviço da Sony, o Playstation Now.

Venham conhecer quais os títulos que podem começar a disfrutar gratuitamente, caso tenham uma subscrição válida Playstation Plus.

Os jogos deste mês já são conhecidos e por alturas da leitura destas palavras, já estarão disponíveis no catálogo do Playstation Plus.

Desta forma, quem tenha uma subscrição válida e ativa do serviço, pode começar a fazer download gratuito dos seguintes quatro títulos.

Shadow Warrior

Shadow Warrior 3, desenvolvido por Flying Wild Hog, já chegou ao PlayStation Now, onde ficará disponível até ao próximo dia 4 de julho de 2022.

Shadow Warrior 3 é um FPS bastante frenético que combina viscerais combates corpo a corpo com uma jogabilidade fluída onde os jogadores podem equipar várias armas com os seus respetivos poderes de fogo, num ritmo simplesmente estonteante.

Adicionalmente, o jogo implementa um sistema de movimentos completamente livre, sendo que cada combate será tão excitante como exigente.

Crysis Remastered

Este março chegou também Crysis Remastered no qual, os jogadores podem voltar a embarcar neste FPS clássico da Crytek e que tanto sucesso obteve na altura em que foi lançado e se tornou um tipo de farol para muitos jogos seguintes (nomeadamente pelo uso do fantástico nanosuit que equipamos).

Com uma jogabilidade repleta de ação, num mundo sandbox e emocionantes batalhas épicas (contra humanos ou contra uma raça extraterrestre do jogo), Crysis Remastered conta agora com ray tracing e gráficos remasterizados e otimizados para a nova geração de hardware.

Relicta

Também desde o primeiro dia do mês de março, pode-se encontrar disponível no catálogo do PlayStation Now, Relicta.

Um jogo no qual os jogadores terão de combinar de forma criativa o magnetismo e a gravidade para desvendarem os segredos da Base Chandra. Sozinhos nas profundezas da Lua, a sua mente científica será a única coisa que poderá manter a sua filha viva.

Chicken Police – Paint it RED!

Este mês, o PlayStatio Now recebeu ainda o bem humorado título Chicken Police – Paint it RED! da Handy Games e The Wild Gentlemen.

Neste jogo, Sonny Featherland e Marty MacChicken já foram uma dupla de detetives lendária, conhecida como Chicken Police. Mas isso já foi há quase uma década, e o tempo passou impiedosamente por eles. Agora, Sonny e Marty são forçados a trabalhar juntos novamente para solucionar um caso mais peculiar do que qualquer coisa que já encontraram antes.