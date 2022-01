E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos do lançamento do dobrável Honor Magic V, do lançamento do OnePlus 10 Pro, da nova tecnologia MRAM da Samsung, e muito mais.

Este foi um feito sem precedentes. Os cientistas registaram uma violenta explosão na galáxia NGC 5731, localizada a cerca de 120 milhões de anos-luz da Terra. O resultado não foi o que esperavam. É assim que se forma uma supernova.

130 dias antes da explosão, os astrónomos observaram o astro com dois telescópios — o Panoramic Survey Telescope (Pan-STARRS), da Universidade do Havai, e o Observatório W. M. Keck, no monte havaiano Mauna Kea.

Os cientistas exploram o espaço por vários motivos, sendo um deles a tentativa de encontrar um planeta, objeto ou satélite natural que reúna algumas das condições que a Terra garante. Agora, uma equipa de cientistas alega ter encontrado água sob a superfície da Lua.

A descoberta foi feita pela sonda chinesa Chang'e-5.

É claro que a grande aposta das marcas de smartphones nos últimos meses tem sido os dobráveis. Estes conquistaram o seu espaço único e deixaram de ser o futuro para ser o presente e o que os utilizadores procuram.

Sabendo deste rumo, a Honor resolveu apostar também neste mercado. Surge assim o Magic V, o primeiro smartphone dobrável da marca. Segue o que o mercado já conhecia, mas tendo ainda assim algumas caraterísticas únicas.

A OnePlus já apresentou de forma oficial o seu novo smartphone de topo, o OnePlus 10 Pro. Este anúncio era esperado para o dia de hoje e aconteceu dirigido ao mercado chinês, mas a versão internacional não deverá a tardar.

O novo smartphone tem atributos de peso para o segmento e a fotografia volta a ser uma aposta da fabricante que, uma vez mais, se junta à Hasselblad.

A Xiaomi tinha na sua marca Black Shark a aposta certeira dedicada ao segmento gaming. A qualidade dos produtos é indiscutível, tal como o próprio desempenho em jogo. Apesar de vermos a Black Shark a apresentar-se de forma independente ao mercado, tinha a grande máquina da Xiaomi por trás.

Agora tudo poderá mudar. A divisão gaming da Black Shark será vendida por mais de 415 milhões de euros.

A evolução do mundo automóvel não se resume apenas à proporção, aos motores elétricos e à fonte de energia. Tudo está a mudar constantemente. Prova disso são as tecnologias acessórias. Um exemplo interessante é o Nuro, a nova cápsula de entrega autónoma que tem um airbag externo.

O especialista em entregas autónomas acaba de introduzir a terceira versão da sua cápsula de auto-condução.

O University of Maryland Medical Center fez história ao transplantar um coração de porco geneticamente modificado para o corpo de um humano. Mais uma vez, a medicina prova que não há limites quando o objetivo é salvar vidas.

Para já, o corpo do paciente está a reagir bem ao novo órgão.

Depois de alguns rumores, a Nvidia anunciou finalmente a sua nova placa gráfica GeForce RTX 3080 de 12 GB. Este era um modelo esperado há algum tempo e que então será certamente um sucesso de vendas, especialmente entre os jogadores de videojogos e os mineradores de criptomoedas.

No entanto alguns modelos já foram encontrados à venda, sendo que os preços se situam entre os 1.698 e os 1.799 euros.

As memórias MRAM, ou memórias magnetoresistivas, sempre foram uma tecnologia muito cobiçada pelas fabricantes. O grande diferencial é que são memórias não voláteis onde as informações são retidas mesmo que o dispositivo esteja desligado ou não haja energia.

E depois de muitos anos de pesquisa, finalmente a Samsung apresenta a sua primeira memória MRAM e demonstra a sua eficácia.

Aquando da morte de uma pessoa, os restos mortais são, normalmente, enterrados ou cremados. Contudo, existe uma outra alternativa chamada aquamação que pressupõe a decomposição desses na água.

O processo é também conhecido como biocremação, ressomação e cremação com água.