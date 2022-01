Os motores de pesquisa são um ponto importante dos browsers. Este é um ponto de entrada para a Internet e por isso todos querem dominar esta área. A Google tem uma mão importante nesta área ao desenvolver grande parte dos browsers existentes.

É precisamente este browser que está agora com uma mudança importante e que poderá mudar muito a sua utilização. O Chromium passou a não permitir apagar motores de pesquisa e assim obriga a que estes estejam sempre presente.

Os browsers modernos dão aos utilizadores a liberdade de escolher quais os motores de pesquisa a serem usados. Esta capacidade permite que haja uma grande capacidade de gestão, que pode assim decidir que escolha usar e mudar a qualquer momento.

Com a mais recente versão do Chromium, com o número de versão 97, algo mudou. A Google e os seus programadores decidiram que a possibilidade de eliminar os motores de pesquisa predefinidos deveria ser removida e assim desapareceu.

Uma vez que este browser está na base da maioria das propostas que existem hoje na Internet, esta opção acabou por se espalhar. Assim, e do que pode ser visto, esta mudança está já no Chrome, no Edge e em vários outros browsers.

Segundo os programadores, a possibilidade de eliminar os motores de pesquisa predefinidos pode ser demasiado destrutiva para os browsers. Estes podem ser recriados manualmente, mas muitos podem não o saber fazer ou deixar o browser com problemas.

Claro que esta mudança já começou a causar problemas junto dos utilizadores. As queixas já começaram a surgir e muitos questionam a decisão tomada. Querem saber porque esta opção foi removida e de preferência que esta seja trazida de volta para o Chrome e para o Edge, entre muitos outros.

Mais uma vez a Google toma uma decisão no seu browser que acaba por ter impacto negativo nos utilizadores. Claro que dado ser a base da quase totalidade das propostas para navegar na Internet, o impacto é muito maior e atinge muitos mais utilizadores.