É o fim! OnePlus terminou o suporte ao OxygenOS no OnePlus 6 e 6T

Apesar de estar a mudar a sua filosofia, a OnePlus sempre se focou em apresentar modelos de topo e que têm uma durabilidade elevada. Um dos exemplos disso é o OnePlus 6 e o 6T, apresentados em 2018, com muito sucesso.

Estes smartphones estão agora a chegar ao fim da sua vida útil e a OnePlus resolveu colocar também um ponto final no seu suporte. Assim, revelou que está a terminar agora o suporte de software e a deixar de manter o OxygenOS para estes modelos.

O fim o suporte dos OnePlus 6 e 6T

Mesmo com vários modelos ainda no ativo, a OnePlus tem um excelente registo com os seus modelos 6 e 6T. Estes foram lançados em 2018 e desde então receberam a atenção da marca no que toca a atualizações e correção de problemas.

A OnePlus marca assim um momento importante na vida destes smartphones, que terminam agora a sua vida útil. Na verdade, e apesar de ser uma novidade, esta é uma situação que não deve surpreender os utilizadores destes modelos.

Anos de versões e desenvolvimento do OxygenOS

Desde o seu lançamento os OnePlus 6 e 6T têm recebido as necessárias atualizações ao OxygenOS, bem como outras melhorias e correção. Do que a marca revela, desde 2018 foram lançadas 3 atualizações principais.

Foram 3 anos de atualizações e muitas versões de testes dedicadas aos OnePlus 6 e 6T. Do que se sabe, foram 60 versões dentro do programa de versões betas fechadas e também 30 versões no programa de versões Beta aberta.

OnePlus agradeceu à comunidade a ajuda dada

Na publicação onde anunciou o fim do suporte, a equipa da OnePlus agradeceu à comunidade o apoio dado no desenvolvimento e nos testes destas versões ao longo dos anos. Esta garantiu uma melhoria e um crescimento do OxygenOS, fazendo dele um sistema melhor e com mais funcionalidades.

Com este fim do suporte, resta aos utilizadores um de dois caminhos possíveis. Ou optam por utilizar uma ROM ajustada a este modelo, que dado o seu sucesso existe, ou optam por migrar para um modelo mais recente e com suporte por um período mais alargado.