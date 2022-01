Atualizações: Utilizadores do Android estão mais satisfeitos que os do iOS

As atualizações dos sistemas operativos móveis é sempre um tema que gera muita polémica, seja o Android ou o iOS. As marcas tentam por tudo acompanhar o ritmo a que são lançadas, mas nem sempre o conseguem.

Se a ideia generalizada aponta para uma maior predominância do iOS sobre o Android, um estudo novo mostra o oposto. Revela que os utilizadores do Android estão mais satisfeitos que os do iOS.

Cada vez mais interesse nas atualizações

O passado tem mostrado que a Apple é muito mais ágil a criar e lançar atualizações para o iOS. Este sistema recebe de forma ritmada as melhorias e as correções necessárias, olhando não apenas aos iPhones atuais como em outros modelos mais antigos. Claro que esta posição torna as atualizações mais ativas.

Se este não era o cenário visível no Android, muito tem mudado nos últimos anos. Os fabricantes aderiram a estas novas atualizações e cada vez estas surgem de forma mais rápida e mais efetiva. Ainda não está perfeito, mas evoluiu muito.

Utilizadores Android mais rápidos que os do iOS

Um estudo recente veio mostrar que afinal são os utilizadores do Android os que estão mais satisfeitos as atualizações apresentadas. Em especial, quando as atualizações chegam, estes utilizadores optam pela sua instalação imediata. Isso não acontece tanto com os utilizadores do iOS.

A área onde os utilizadores do iOS se destacam é na opção pela maturidade das atualizações. Assim, e aqui estão acima do Android, optam por aguardar que surja uma oportunidade mais ajustada para essa instalação.

Smartphones mais recentes com mais satisfação

No que toca à satisfação geral, é claro que o domínio está nos smartphones Android. O iOS está relegado para as posições finais, com exceção para o iPhone 11, que consegue assumir uma posição no top 5.

Este estudo revelou ainda que quem tem modelos mais recentes está nas versões mais atuais do Android e do iOS. Em concreto, 98% dos utilizadores do Galaxy S21 estão no Android 12, ao passo que apenas 91% dos utilizadores do iPhone 13 estão no iOS 15.