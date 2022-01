Nuro, o veículo de transporte autónomo que tem um airbag externo

A evolução do mundo automóvel não se resume apenas à proporção, aos motores elétricos e à fonte de energia. Tudo está a mudar constantemente. Prova disso são as tecnologias acessórias. Um exemplo interessante é o Nuro, a nova cápsula de entrega autónoma que tem um airbag externo.

O especialista em entregas autónomas acaba de introduzir a terceira versão da sua cápsula de auto-condução.

Nuro, o veículo elétrico com airbag exterior

O futuro da indústria automóvel está marcada pelo novo paradigma dos carros elétricos. No entanto, tudo está a mudar. As filosofias, o design, os sistemas de segurança, de entretenimento e de navegação. Assim como muitos outros pontos que fazem parte do que chamamos de automóvel.

Um exemplo interessante está presente naquele que é o novo veículo elétrico autónomo de entrega de encomendas. Esta "cápsula" foi redesenhada de forma a poder transportar mais encomendas de clientes. Com isso, a empresa responsável pelo seu desenvolvimento pensou em algo "fora da caixa" literalmente.

O Nuro foi atualizado com compartimentos personalizáveis para diferentes tipos de mercadorias e um conjunto renovado de câmaras de navegação, radar, LiDAR e câmaras térmicas, para equipar a cápsula com uma visão detalhada do seu ambiente imediato.

A grande novidade é que pela primeira vez, este veículo também tem um airbag externo para proteger os peões e ciclistas distraídos. Estes "obstáculos" poderão inadvertidamente colidir com a cápsula. Uma imagem (abaixo) divulgada pela empresa sediada na Califórnia mostra o airbag totalmente insuflado. Conforme podemos ver, a ideia é que esta proteção cubra toda a frente da cápsula autónoma.

Segundo a empresa, esta é a primeira cápsula que poderá ser comercializada à escala (à medida das necessidades). Quer isto dizer que, ao contrário dos carros autónomos a serem testados pela Waymo e outros, os veículos Nuro construídos à medida são concebidos exclusivamente para transportar mercadorias, sem espaço para passageiros ou mesmo para um condutor de segurança. Na realidade, nem sequer tem volante.

Tal conceção dá ao veículo Nuro uma pegada 20% menor do que a média dos automóveis de passageiros, permitindo-lhe ocupar o mínimo absoluto de espaço na estrada.

Nuro tem estado a testar iterações anteriores do seu veículo nas estradas públicas em três estados e tem estabelecido parcerias com empresas como Kroger, FedEx, Domino's, e CVS Pharmacy.

Como foi pensado o serviço?

Eventualmente este será o futuro para as entregas. Assim, os clientes selecionados podem fazer uma encomenda com uma empresa local, como uma mercearia ou um restaurante de pizza, utilizando a aplicação de smartphone do Nuro. Quando o veículo autónomo que transporta a encomenda chega à sua morada de destino, o cliente recebe um alerta no telefone.

Em seguida, é necessário haver uma troca de códigos entre o cliente o veículo para desbloquear o compartimento que contém a sua encomenda.

Para além de mais testes em situações do mundo real, Nuro também irá testar a sua nova cápsula numa pista de testes fechada que está a ser construída no estado do Nevada, EUA, onde também irá fabricar a nova cápsula.

Este é o veículo que iremos produzir à escala para melhorar a vida quotidiana de milhões, e não podemos esperar que esteja na estrada mesmo à porta da sua casa.

Disse a empresa numa nota no seu site.

A Nuro já tem acordos e testes com grandes marcas como 7-Eleven, CVS, FedEx e Kroger, mas enfrenta uma concorrência mais acirrada do Walmart, Uber e fabricantes como a Ford.