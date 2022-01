Polícias norte-americanos demitidos por apanhar “Pokémons”

É verdade que a "febre" dos Pokémons já não é o que era, mas o desafio continua. Dois agentes da polícia de Los Angeles foram demitidos por ignorarem um pedido de reforço devido a um assalto num centro comercial da Califórnia.

De acordo com as informações, os agentes preferiram ir caçar Pokémons em vez de colaborarem no assalto.

Os agentes Luis Lozano e Eric Mitchell da polícia de Los Angeles dispensaram as chamadas de patrulhas que pediam reforços para controlar um assalto numa loja. Segundo documentos judiciais divulgados na semana passada, os dois polícias optaram por procurar duas figuras virtuais do videojogo Pokémon Go.

O sistema de comunicação da patrulha gravou as conversas dos dois oficiais, que comentaram sobre o súbito aparecimento de um “Snorlax”, uma das criaturas virtuais do universo Pokémon, rara de se capturar.

Os dois oficiais capturaram o Snorlax e seguiram a outra criatura virtual. “Esta coisa está derrotar-me”, disse Mitchell, referindo-se a “Togetic”, de acordo com os documentos. Os agentes foram acusados de má conduta por, entre outros, não atender ao pedido de ajuda, jogar Pokémon Go em patrulha e dar declarações falsas sobre o caso.

Ao tribunal, os dois agentes admitiram ter ignorado o pedido de reforços, mas negaram que estivessem a jogar Pokémon Go, referindo que apenas estavam a falar sobre o jogo.

Quando o jogo Pokémon Go apareceu conseguiu um autêntico ‘boom’ de utilizadores que começaram a vaguear freneticamente pelas ruas à procura destes adorados personagens. No entanto, a popularidade desvaneceu-se um pouco ao longo do tempo, dando lugar e destaque a outros jogos que foram aparecendo.

O jogo Pokémon Go consiste em localizar e capturar criaturas deste universo que aparecem virtualmente em lugares reais, visíveis apenas através de telemóveis.