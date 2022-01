Android: Precisa do Certificado Digital COVID sempre à mão? Veja como fazer

Hoje para aceder a uma série de locais é necessário apresentar o Certificado de Vacinação Digital COVID da UE. No smartphone é muito simples aceder à app SNS 24, fazer a autenticação e aceder a um dos certificados disponíveis, entre eles o de vacinação. No entanto, com a correria do dia a dia nem nos lembramos de o ter preparado para apresentar quando solicitado.

Para que tenha este certificado sempre à mão, hoje deixamos uma pequena dica para os utilizadores Android.

O Certificado Digital COVID da UE é um documento digital que constitui prova de que uma pessoa foi vacinada contra a COVID-19, recebeu um resultado negativo num teste, ou recuperou da COVID-19.

Assim, existem três tipos de certificados: vacinação, recuperação e testagem. Os três certificados podem ser obtidos e usados de forma independente, mediante as condições de emissão e utilização estipuladas.

Em que circunstâncias é necessário o Certificado Digital COVID da UE?

Atualmente, sabendo que as regras podem mudar a cada nova revisão das autoridades de saúde e do governo, bem como de país para país, o Certificado Digital COVID da UE pode ser utilizado para facilitar a circulação segura e livre dentro da União Europeia durante a pandemia de COVID-19, podendo dispensar a realização de teste para despistagem da infeção por SARS-CoV-2 ou o cumprimento de quarentena/autoisolamento por motivos de viagem.

No caso concreto de Portugal, o certificado de vacinação pode ser utilizado nas seguintes situações:

espetáculos culturais

restaurantes

eventos com lugares marcados

ginásios

estabelecimentos turísticos e alojamento local

Os outros certificados terão aplicabilidades específicas, como aceder a lares ou unidades de saúde, bares e discotecas, entre outros.

Como obter o certificado de vacinação?

Poderá conseguir o seu certificado de vacinação através do portal do SNS 24, na área pessoal do portal do SNS 24 ou através da aplicação móvel SNS 24 (disponível em Android, IOS e EMUI).

Em casos particulares, poderá recorrer aos Espaços Cidadão, juntas de freguesia ou balcões do SNS24.

Neste artigo estamos focados na obtenção do certificado através da app, mas tendo o PDF acessível através do smartphone, facilmente poderá replicar este guia.

Criar um atalho para aceder ao Certificado de Vacinação

Depois de, através da app, aceder ao Certificado pretendido, deverá clicar no símbolo do Google Drive. Basta então ajustar o nome do documento e tocar em "Guardar".

Em seguida deverá aceder ao Google Drive e abrir o menu das opções do documento PDF (que deverá surgir logo no topo dos ficheiros). Uma das últimas opções desse menu é "Adicionar ao ecrã". Escolhida a opção, vai surgir um atalho nos ecrãs do smartphone, basta colocá-lo onde for mais conveniente para abrir sempre que lhe for solicitado.

Desta forma não terá que ficar dependente do serviço da app ou dos dados móveis, basta clicar no ícone que tem acesso ao documento PDF.