Não é de agora a grande mudança que a Microsoft tem a crescer no Windows 11. Temos acompanhado esta transformação, que agora volta a ganhar forma e a mostrar como será a nova interface do sistema operativo mais usado.

Novos passos foram dados agora com a última build do Windows 11, com novidades interessantes e importantes. Estas são bem visíveis e vão dar aos utilizadores muito mais informação e principalmente de forma mais direta e visível.

As builds que a Microsoft tem lançado têm trazido mudanças importantes e que alteram completamente a interface do Windows 11. A gigante do software tem o seu caminho bem traçado e sabe para onde quer levar o seu sistema e as apps que nele estão presentes.

Com a versão agora lançada, a Microsoft volta a concentrar-se em alguns elementos que tinha já começado a mudar. Falamos das notificações de controlo de volume e do brilho do ecrã, da ativação e da câmara e microfone, entre outras.

Estas passam a estar centradas na barra de tarefas, para assim serem mais visíveis e acessíveis. Estas notificações não vão poder ser controladas com o rato e surgem apenas quando estes elementos forem controladas com o teclado, como o caso do aumento ou diminuição do volume.

Esta é uma área que a Microsoft tem apostado muito com o Windows 11, em especial na sua forma e utilidade. Estas notificações têm recebido uma mudança e tornado-se mais redondas e mais opacas para serem ainda mais visíveis para o utilizador.

Além desta novidade, a build 22533 do Windows 11 foca-se ainda em trazer uma novidade para a app O seu telemóvel. Esta terá uma nova interface para a realização de chamadas, com novos ícones, fontes e outras alterações. Este não é ainda um trabalho terminado por parte da Microsoft.

Claro que há ainda correções gerais no próprio Windows 11, mas estas ficam longe do olhar do utilizador. A Microsoft está a preparar um sistema completamente reformulado e renovado, e que começa agora a ganhar uma forma mais consistente e final.