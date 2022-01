Espanha apresentou o projeto da maior fábrica de hidrogénio verde da Europa

Pela necessidade de mudança, temos conhecido várias alternativas apresentadas pelos governos, por forma a controlar as emissões de gases com efeito de estufa. Neste caso, Espanha apresentou a maior fábrica de hidrogénio verde da Europa.

A instalação será operada pela Iberdrola que tem dado cartas na indústria do hidrogénio verde.

As empresas, assim como os governos, estão empenhadas na luta contra as alterações climáticas. Com a pandemia, o sentido de urgência acentuou-se e está na hora de apostar em novos investimentos que tragam novas soluções para este problema que é do mundo todo.

Nesse sentido, a Dubai Expo 2020, a decorrer desde 1 de outubro de 2021 até ao dia 31 de março de 2022, tem sido janela de vários projetos que pretendem abrir caminho à transição energética.

Então, foi durante o evento que Espanha apresentou um projeto daquela que será a maior fábrica de hidrogénio verde da Europa. As instalações que serão recebidas por Puertollano, Ciudad Real, implicarão um investimento de 150 milhões de euros e criarão 700 postos de trabalho.

Aproveitando a ocasião do evento, Raquel Sánchez Jiménez, ministra dos transportes, mobilidade e agenda urbana de Espanha, explicou a “necessidade de acelerar a transformação para uma mobilidade sustentável”. A par disso, quando estiver operacional, estima-se que a fábrica ajudará a evitar a emissão de cerca de 48.000 toneladas de dióxido de carbono por ano.

Esta que será a maior fábrica da Europa será operada pela Iberdrola, que lidera, atualmente, mais de 60 projetos relacionados com o desenvolvimento de hidrogénio verde em países como o Brasil, Espanha, EUA e Reino Unido.

Além disso, os funcionários da empresa consideram que o hidrogénio verde será um elemento imprescindível para descarbonizar setores essenciais, como o do transporte pesado. Aliás, a Iberdrola tem direcionado os seus esforços para o desenvolvimento e promoção do hidrogénio verde, por forma a tornar-se líder mundial neste setor em crescimento.

