É claro que a grande aposta das marcas de smartphones nos últimos meses tem sido os dobráveis. Estes conquistaram o seu espaço único e deixaram de ser o futuro para ser o presente e o que os utilizadores procuram.

Sabendo deste rumo, a Honor resolveu apostar também neste mercado. Surge assim o Magic V, o primeiro smartphone dobrável da marca. Segue o que o mercado já conhecia, mas tendo ainda assim algumas caraterísticas únicas.

A Honor resolveu elevar um pouco mais o conceito dos smartphones dobráveis e criou uma proposta que é maior que o normal. Quando aberto, o seu ecrã atinge as 7,9 polegadas, com um rácio de ecrã de 90% de aproveitamento. A marca indica que parece um tablet bem fino.

Quando está fechado, este smartphone tem um ecrã principal externo de 6.45 polegadas, novamente com o mesmo rácio de 90%. Este tem uma taxa de refrescamento de 120 Hz, algo que já nos habituámos a ver nos equipamentos em várias classes.

É no campo do hardware que o Honor Magic V se destaca. Tem presente o novo SoC Snapdragon 8 Gen 1 e uma configuração de 12 GB de RAM e armazenamento de 256 GB ou 512 GB. A bateria é de 4.750 mAh com carregamento de 66W. O SO é o Magic UI 6.0, baseado no recente Android 12.

Na fotografia a Honor parece não ter poupado a sua proposta. Assim, temos 3 módulos 50 MP. A principal faz uso de uma lente equivalente a 23mm, uma de 13mm equivalente ultrawide e uma última de 50 MP de espetro de cor. No ecrã contamos com 2 módulos de 42MP assente em recortes punch hole, com uma em cada ecrã.

Em termos de cores, o Honor Magic V é apresentado em 3 propostas: Titanium Silver, Black, Burnt Orange. Os preços estão já definidos e iniciam-se nos 9.999 yuan na China, equivalente a 1.385 euros na versão de 256 GB de armazenamento e seguem com 10.999 yuan, o equivalente a 1.523 euros.

A Honor vai manter o Magic V num exclusivo para a China, sem que existam ainda planos definidos para a sua comercialização no resto do mundo. Esta acaba por ser mais uma excelente proposta nesta área que está a ganhar cada vez mais adeptos e cada vez mais propostas das marcas de smartphones.