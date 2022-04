E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos de diversos avanços na ciência, de tudo o que se destaca nos novos Xiaomi 12, do que se espera para o novo OnePlus 10R, e muito mais.

O Pentágono revelou recentemente que testou um míssil hipersónico - difícil de detetar pelas defesas antiaéreas, devido à sua velocidade - no início de março. Tal aconteceu logo após a Rússia ter iniciado a invasão da Ucrânia.

Segundo o que se sabe, o Reino Unido, EUA e Austrália estão a desenvolver mísseis hipersónicos em conjunto.

O Sol, que está no seu 25.º ciclo, mostra-se com muita atividade e com repetidas explosões de grande magnitude atingindo a Terra. Estas bolas de plasma que chegam ao nosso planeta fazem os seus estragos, como vimos recentemente, quando meia centena de satélites Starlink foram destruídos.

Agora, o "cadáver" de uma mancha solar, que explodiu na segunda-feira (11 de abril), desencadeou uma ejeção em massa de material que se dirige na nossa direção.

Embora sejam um importante aliado no combate de bactérias nocivas, os antibióticos podem resultar em efeitos secundários pouco agradáveis. Por isso, um grupo de investigadores criou uma bactéria que pode ajudar a proteger o intestino dos antibióticos.

Este possível novo tratamento prevenirá a diarreia e outras complicações associadas.

Os smartphones são atualmente muito mais que meros equipamentos para comunicação. As várias tecnologias integradas, o design e a construção destes equipamentos tornam-nos num verdadeiro objeto de inovação e foi isso que a Xiaomi criou com o seus novos smartphones Xiaomi 12.

Além disso, são autênticos estúdios de produção de conteúdo, direcionados para “dominar cada momento” e garantir que nada fica por registar, independentemente das condições de filmagem, da rapidez dos movimentos dos objetos ou da luz do ambiente. Ao nível das câmaras, a evolução tem sido significativa tanto no hardware como na inteligência artificial que compõe o software. Hoje vamos saber o que a Xiaomi nos tem para oferecer neste campo.

Poderá parecer um método futurista, mas a verdade é que já existe quem pague as suas despesas em lojas e restaurantes sem recorrer a um cartão físico ou a um telemóvel. Chama-se Patrick Paumen, tem 37 anos, e é casa de um microchip, que lhe foi implantado na mão.

Segundo ele, a implantação dói tanto quanto um beliscão.

Com a evolução da tecnologia e da ciência no último meio século, haver descobertas desta magnitude é um marco assinalável. Assim, o NASA Alloy GRX-810 vem levantar curiosidades sobre este metal super forte. Esta liga foi desenvolvida pela agência espacial norte-americana com o intuito de ser leve e muito resistente, ter um conjunto de características que nenhum outro material tem, para o fabrico de componentes usados no espaço.

Na linha da frente da exploração espacial durante décadas, a NASA não se limita a construir foguetões e a treinar astronautas. Esta organização está fortemente envolvida na investigação em vários campos.

Muitas pessoas já estão habituadas a ouvir falar de criptomoedas, dinheiro digital, criptoativos, entre outros conceitos. No entanto, tudo parece ainda estar longe de uma aplicação e integração na rotina do dia a dia, fazendo apenas parte de um nicho de mercado. Mas será que é mesmo assim?

Segundo as últimas informações, a empresa Nexo e a Mastercard uniram-se para criarem agora o seu primeiro cartão de pagamentos com criptoativos que será inicialmente lançado nalguns países da Europa.

Nos últimos dias começaram a surgir rumores em torno do modelo OnePlus 10R. "Acidentalmente", a Amazon publicou uma página promocional deste dispositivo, de onde surgiram as primeiras imagens. Eventualmente, esta até será a denominação do smartphone no mercado global, no entanto, a empresa prepara-se para colocar no mercado chinês o OnePlus Ace, com o mesmo design.

O que poderá oferecer este smartphone?

Mais uma vez, vamos dar-lhe a conhecer outra razão que demonstra que a tecnologia é uma excelente aliada da medicina. O robô desenvolvido pelos engenheiros do MIT será utilizado em cirurgias de emergência para pacientes que tenham sofrido um AVC.

Uma das grandes vantagens é a possibilidade de realizar o procedimento à distância.

Desenvolvido pela Tango Gameworks (Bethesda Softworks), Ghostwire Tokyo pode ser considerado um dos jogos em maior destaque deste primeiro quadrimestre de 2022.

Tal como acompanhámos no decorrer do últimos meses (ver aqui ou aqui), trata-se de um jogo que rompe com o legado do estúdio de títulos de terror, seguindo numa direção diferente.

Nós já nos juntámos a Akito e a KK na aventura pela cidade deserta de Tóquio.

Para tentarem que o metaverso seja o mais semelhante possível ao real, há especialistas a desenvolver elementos que tratarão desta verosimilhança. Desta vez, a novidade surgiu de um grupo de investigadores, que desenvolveu um comando que permitirá que os utilizadores toquem nos objetos.

O dispositivo dá-se pelo nome de SpinOcchio.