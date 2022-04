A Meta e o Facebook têm investido muito para criar novos dispositivos que vão mudar a vida dos utilizadores. Sempre com a rede social no centro deste foco, este hardware consegue interagir com o mundo real, trazendo-o para o mundo digital.

A mais recente proposta apresentada foram uns óculos escuros da Ray-Ban, que captam o mundo. Agora, e para uma integração ainda maior, a Meta parece querer trazer esta proposta para o WhatsApp, aumentando ainda mais esta interação.

Apesar de toda a inovação que o WhatsApp tem trazido, há uma área onde este serviço parece estar longe de ser inovador. Falamos da integração com os diferentes assistentes pessoais, desde os da Google até ao da Apple.

Esta parece ser uma opção antiga, e que em breve será alterada, pelo menos segundo o que foi encontrado na última versão beta do WhatsApp. Uma análise realizada à versão 2.22.9.13 permitiu encontrar strings e imagens associadas a uma futura integração, que será muito interessante.

<string name="instrumentation_auth_complete_bullet_one">Tell Assistant who you want to contact. Be sure to say “on WhatsApp” after their name so Assistant knows to open a WhatsApp message secured with end-to-end encryption.</string> <string name="instrumentation_auth_complete_bullet_three">"Wait to say your message after Assistant asks you, so you know you're speaking into WhatsApp."</string> <string name="instrumentation_auth_complete_bullet_two">For example, “Hey Facebook, message Anna on WhatsApp.”</string> <string name="instrumentation_auth_complete_button">Connect with Ray-Ban Stories</string> <string name="instrumentation_auth_complete_link"><a href=\"%1$s\">Learn how your voice information is kept private on Ray-Ban Stories.</a></string> <string name="instrumentation_auth_complete_title">Send a WhatsApp Message With Assistant</string> <string name="instrumentation_auth_perm_button">Next</string> <string name="instrumentation_auth_perm_paragraph_one">When you use WhatsApp with Ray-Ban Stories, the contents of your personal messages and calls are always secured with end-to-end encryption. Not even WhatsApp can read or listen to them.</string> <string name="instrumentation_auth_perm_paragraph_two"><a href=\"%1$s\">Learn more about your privacy on WhatsApp.</a></string> <string name="instrumentation_auth_perm_title">Use WhatsApp with Ray-Ban Stories</string> <string name="instrumentation_auth_title">Link with WhatsApp</string>

O código presente promete uma integração com uma das mais recentes novidades da Meta, os Ray-Ban Stories. É código que ainda não pode ser usado pelos utilizadores, mas que está já presente na app, pronto a ser explorado por programadores do próprio WhatsApp.

As referências presentes apontam também para a integração com um assistente, mas certamente que não será os dos smartphones. Especula-se que será o Assistente do Facebook e que será este a fazer a ponte entre o WhatsApp e os óculos da Ray-Ban.

Naturalmente que toda a interação entre os óculos da Meta e o WhatsApp será realizado por voz e com comandos simples. Também a informação presente reforça a segurança, ao garantir que as mensagens vão ser cifradas e não podem ser acedidas.

Este será um passo muito importante e que unirá ainda mais os serviços da Meta e o seu hardware. Será uma primeira experiência e que dará ainda mais funcionalidades ao WhatsApp e a um hardware único e que mostrou as capacidades do Facebook, os Ray-Ban Stories.