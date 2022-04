Sol disparou contra a Terra uma bola de plasma, após explosão de uma mancha solar ‘morta’

O Sol, que está no seu 25.º ciclo, mostra-se com muita atividade e com repetidas explosões de grande magnitude atingindo a Terra. Estas bolas de plasma que chegam ao nosso planeta fazem os seus estragos, como vimos recentemente, quando meia centena de satélites Starlink foram destruídos.

Agora, o "cadáver" de uma mancha solar, que explodiu na segunda-feira (11 de abril), desencadeou uma ejeção em massa de material que se dirige na nossa direção.

O Sol disparou contra a Terra

Recentemente uma destas ejeções de massa coronal fez explodir 49 satélites da rede Starlink, projeto da SpaceX. Apesar de ser uma atividade "normal" da nossa estrela, o Sol no seu 25.º ciclo parece estar muito mais ativo.

A explosão vem por cortesia de uma mancha solar morta chamada AR2987, de acordo com SpaceWeather.com. A explosão da mancha solar libertou cargas de energia sob a forma de radiação, o que também levou a uma ejeção de massa coronal (EMC) - bolas explosivas de material solar - ambas as quais poderiam estimular luzes mais intensas do norte na atmosfera superior da Terra.

De acordo com o SpaceWeather, é provável que o material nesta EMC tenha um impacto na Terra a 14 de abril.

Manchas solares "mortas" são perigosas?

As manchas solares são regiões escuras na superfície da estrela. São causadas por intenso fluxo magnético do interior da estrela. Estas manchas são temporárias e podem durar de horas a meses em qualquer lugar.

Segundo referiu Philip Judge, um físico solar no Observatório de Alta Altitude do Centro Nacional de Investigação Atmosférica (NCAR), a ideia de uma mancha solar "morta" é mais poética do que científica. Contudo, a convecção do Sol separa estas manchas, deixando no seu rasto pedaços magneticamente perturbados de superfície solar silenciosa.

Seja qual for o futuro de AR2987, a mancha solar libertou uma chama solar de classe C às 5:21 de segunda-feira (11 de abril), hora universal. Tais erupções ocorrem quando os campos de plasma e campos magnéticos acima da mancha solar cedem sob tensão. Assim, estas explosões aceleram para fora do Sol, porque se fosse para dentro, encontrariam material denso.

Respondendo à questão, de facto estas explosões, por norma, não são perigosas. Aliás, as erupções da classe C são bastante comuns e raramente causam qualquer impacto direto na Terra. Por vezes, como na erupção atual, as erupções solares podem desencadear ejeções de massa coronal, que são enormes erupções de plasma e campos magnéticos da nossa estrela que viajam para o espaço a milhões de quilómetros por hora.

As erupções solares de classe C raramente despoletam EMCs, de acordo com SpaceWeatherLive, e quando o fazem, as EMCs são normalmente lentas e fracas.

A Terra tem um escudo de proteção

Quando as EMCs atingem o campo magnético que rodeia a Terra, as partículas carregadas dentro da ejeção podem percorrer as linhas do campo magnético que emanam dos polos Norte e Sul e interagir com os gases na atmosfera, libertando energia sob a forma de fotões.

Nessa altura são criadas cortinas mutáveis e deslumbrantes conhecidas como a aurora - as luzes do Norte e do Sul.

Durante os tempos de silêncio na superfície do Sol, um fluxo de partículas conhecido como vento solar é suficiente para desencadear a aurora nas regiões polares. Durante uma grande EMC, a maior perturbação do campo magnético do planeta significa que a aurora pode aparecer numa gama muito mais vasta.

Conforme foi referido, no final de março, uma chamada EMC canibal correu em direção à Terra, desencadeando a aurora no Canadá, norte dos EUA, e a Nova Zelândia.

A EMC libertada na segunda-feira pode produzir uma pequena tempestade geomagnética (G1) no próximo dia 14 de abril, o que significa que pode haver pequenos impactos nas operações dos satélites e fracas flutuações na rede elétrica, de acordo com SpaceWeather.