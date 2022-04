Apple estará a criar o seu próprio comando para jogos

O segmento dos videojogos é bastante rentável, nas suas várias categorias, com as empresas tecnológicas a explorarem essa vertente. Por exemplo, hoje, existem smartphones desenhados essencialmente para jogar, com elevadas taxas de atualização e até botões especiais para elevar a experiência de jogo num dispositivo móvel.

A Apple tem também a sua área de desenvolvimento direcionada ao jogo para os seus diferentes produtos, mas o seu caminho ainda é longo. As suas últimas patentes revelam que poderá estar a ser criado um comando de jogos Apple.

A Apple, gradualmente, tem vindo a investir cada vez mais em conteúdo de jogos com o Apple Arcade. Perante as últimas patentes registadas o segmento do hardware poderá evoluir. A empresa poderá mesmo estar a desenvolver o seu próprio comando de jogos.

As patentes relacionadas com os comandos de jogos foram concedidas à Apple pelo US Patent & Trademark Office e pelo European Patent Office nas últimas duas semanas. As patentes sugerem, no entanto, que o projeto ainda está numa fase de desenvolvimento inicial, já que as ilustrações mostram diferentes tipos de comandos.

Num dos conceitos explorados, a empresa mostra um acessório semelhante ao Joy-Con da Nintendo Switch, onde o comando é separado em duas partes diferentes que podem ser fixadas nas laterais do dispositivo. Neste caso, poderá ser acoplado ao iPhone ou ao iPad, na tanto na horizontal quanto na vertical.

Já a segunda representação parece ser projetada exclusivamente para iPhone. O seu desin assemelha-se a uma capa dobrável de smartphone, tipo livro, com os botões dentro. O comando teria também teria um pequeno ecrã integrado para mostrar conteúdo extra do jogo ou até mesmo um teclado de toque.

As patentes mostram ainda um terceiro comando com design de joystick mais clássico, para funcionar com todos os dispositivos da Apple via Bluetooth, como o iPhone, iPad e Mac Bluetooth. Neste caso, haveria um botão especial para ativar um modo de jogo no dispositivo ou até mesmo atender uma chamada durante o jogo.

Esta já não é a primeira vez que se fala na possibilidade de a Apple estar a desenvolver um comando para os seus dispositivos, dedicados aos jogos, sendo que estas três opções alargam os horizontes a qualquer tipo de jogador.