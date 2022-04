As câmaras e o design dos novos smartphones Xiaomi 12

Os smartphones são atualmente muito mais que meros equipamentos para comunicação. As várias tecnologias integradas, o design e a construção destes equipamentos tornam-nos num verdadeiro objeto de inovação e foi isso que a Xiaomi criou com o seus novos smartphones Xiaomi 12.

Além disso, são autênticos estúdios de produção de conteúdo, direcionados para “dominar cada momento” e garantir que nada fica por registar, independentemente das condições de filmagem, da rapidez dos movimentos dos objetos ou da luz do ambiente. Ao nível das câmaras, a evolução tem sido significativa tanto no hardware como na inteligência artificial que compõe o software. Hoje vamos saber o que a Xiaomi nos tem para oferecer neste campo.

As câmaras excecionais dos Xiaomi 12

Seguindo a linha do que já nos habituou, a Xiaomi volta a apostar muito na inovação das câmaras com o objetivo de elevar ainda mais a sua experiência de utilização. Com um módulo de design icónico as três câmaras conseguem captar a melhor imagem ou vídeo independentemente da situação ou do cenário.

A provar isso temos o topo de gama, o Xiaomi 12 Pro, que oferece aos utilizadores uma câmara tripla de 50MP baseada num sensor principal Sony IMX707, que consegue captar ainda mais luz (aumento de 120%) e ainda mais detalhes para a fotografia noturna.

O resultado são imagens mais reais e com ainda mais elementos visíveis. Ao mesmo tempo, a captura de imagens acontece de forma mais rápida e com uma precisão maior.

Os restantes modelos, o Xiaomi 12 e o Xiaomi 12X surgem com uma câmara com lente ultra grande angular de 13MP, juntamente com uma câmara telemacro de 5MP.

Inteligência ao serviço da fotografia

A complementar este hardware excecional temos ainda uma camada de inteligência artificial que apoia o utilizador e que, através de um algoritmo, consegue compensar as cenas que são apresentadas e retirar o ruído presente na imagem.

O modo Xiaomi ProFocus, que identifica e segue de forma inteligente os objetos de uma cena, evita que as imagens fiquem desfocadas quando existe movimento. Este modo cinematográfico garante também a capacidade de focagem automática dos olhos e do rosto, para seguir qualquer pessoa num cenário, tanto na fotografia como no vídeo.

Com o Modo Vídeo Ultra Noturno, e recorrendo aos algoritmos da Xiaomi, é possível gravar vídeo em situações de baixa luminosidade extrema. Com este modo, as fotografias e os vídeos conseguem ser criados com uma clareza única e que até agora não era possível.

Por fim, e acessível nos 3 modelos, temos o Modo Cinema IA, que oferece várias opções para tornar um vídeo ainda mais único. Com um simples toque no ecrã podemos editar o vídeo e ter opções como o Mundo Paralelo, Time Freeze Video e Zoom Mágico.

Com esta junção inovadora de hardware e inteligência artificial no software a Xiaomi traz um vanguardista estúdio de cinema e um verdadeiro centro de entretenimento para as mãos dos utilizadores.

Hardware que complementa estes smartphones de topo

Para os novos Xiaomi 12 a marca não poupou no design, na construção e no processador, trazendo aos Xiaomi Fãs uma verdadeira experiência de topo de gama que junta a estética à funcionalidade. Um design icónico em 3 propostas únicas

Os 3 smartphones desta linha pretendem ser ferramentas únicas e que se adaptam a cada pessoa, sendo estes criados com o centro focado nos utilizadores.

Têm um design que permite um transporte simples e fácil, cabendo perfeitamente na palma da mão. A sua espessura é reduzida fruto de um trabalho de engenharia avançado e que conseguiu reduzir o espaço interior.

No exterior a parte frontal é ocupada na sua quase totalidade pelo ecrã, que se prolonga numa estrutura elegante e que tem curvas 3D sofisticadas.

Experiência de entretenimento de elevado desempenho

Os três dispositivos oferecem uma visualização vívida num AMOLED Dot Display classificado A+ pela DisplayMate e com suporte TrueColor.

Para maior paz de espírito, o visor apresenta Corning® Gorilla® Glass Victus® resistente a riscos e suporta Dolby Vision®, a tecnologia de imagem líder da indústria, que dá vida ao seu conteúdo com cores e detalhes vibrantes. A Xiaomi 12 Series também suporta HDR 10+.

Nenhuma experiência de entretenimento, quer em jogo ou em vídeo, é verdadeiramente completa sem áudio de topo. A Xiaomi 12 Series apresenta SOUND BY Harmon Kardon, criando uma experiência áudio imersiva alimentada pelo Dolby Atmos® e proporcionando som espacial com riqueza de detalhes, clareza e realismo em todo o entretenimento.

Processador, RAM e Armazenamento

Os Xiaomi 12 estão equipados com processadores Qualcomm® SnapdragonTM de última geração, complementados com RAM e armazenamento ao mesmo nível.

Os modelos de topo estão equipados com o Snapdragon® 8 Gen 1. Este melhora a GPU em 30% e tem uma eficiência energética em 25% quando comparado com a geração anterior. No caso do Xiaomi 12X, a marca apresenta o Snapdragon® 870, um processador de topo 5G.

Os três smartphones estão equipados com UFS 3.1, que garante velocidades de carregamento e transferência de dados de elevada velocidade, em conjunto com RAM LPDDR5 RAM com velocidades de memória até 6.400Mbps.

Por fim, e para garantir um desempenho elevado, a Xiaomi criou de um sistema de arrefecimento de alto desempenho, com uma grande câmara de vapor e várias camadas de grafite, o que garante uma capacidade de arrefecimento elevada.

Bateria

Algo que é exigido em smartphones deste nível são baterias que garantam muitas horas de utilização sem quebras. A Xiaomi focou-se nisso e oferece nestes smartphones uma velocidade de carregamento e segurança elevada.

No Xiaomi 12 Pro temos uma velocidade de carregamento de 120W Xiaomi HyperCharge. Este smartphone tem uma bateria de 4.600mAh, que consegue a proeza de ser carregada em apenas 18 minutos, através do modo Boost.

Já as baterias do Xiaomi 12 e do Xiaomi 12X são de 4.500mAh, oferecidas numa estrutura mais compacta. Qualquer um destes smartphones suporta o carregamento turbo de 67W.

No carregamento sem fios, algo que cada vez mais é pedido, os modelos de topo também suportam 50W e carregamento reverso de 10W.

Para evitar problemas e prolongar a vida útil da bateria, a Xiaomi oferece o AdaptiveCharge nos Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12. Este sistema adapta o carregamento e aprende com os hábitos do utilizador.

Os Xiaomi 12 Series são smartphones topo de gama que juntam um design arrebatador com funcionalidades inovadoras e de alto desempenho, verdadeiros estúdios de produção de conteúdo, ideais para quem se quer distinguir com sofisticação.