Nos últimos dias começaram a surgir rumores em torno do modelo OnePlus 10R. "Acidentalmente", a Amazon publicou uma página promocional deste dispositivo, de onde surgiram as primeiras imagens. Eventualmente, esta até será a denominação do smartphone no mercado global, no entanto, a empresa prepara-se para colocar no mercado chinês o OnePlus Ace, com o mesmo design.

O que poderá oferecer este smartphone?

OnePlus Ace está a chegar

Depois de vários rumores e fugas de informação, eis que a OnePlus oficializa o lançamento de um novo smartphone. O OnePlus Ace será lançado na China em 21 de abril às 19h, horário local (12h de Lisboa).

Além da divulgação da data do evento, foram também partilhadas duas imagens do smartphone que acabam por confirmar o design associado ao OnePlus 10R que já andavam a circular pela Internet.

O smartphone apresenta-se com um aspeto diferente daquilo que é padrão no universo dos smartphones, com duas texturas na traseira, além de um módulo de câmara destacado, onde se vislumbram três câmaras. Este módulo de câmaras faz de certa forma lembrar o realme GT Neo 3, o que poderá fazer algum sentido, considerando que ambas as empresas fazem parte do mesmo grupo.

Não é percetível, no entanto, qual será o material escolhido para o revestimento traseiro deste modelo.

Além do design, a OnePlus também já confirmou que terá um processador MediaTek Dimensity 8100 e carregamento rápido até 150W. Estas são também especificações associadas ao realme referido anteriormente.

E o OnePlus 10R?

Esta linha Ace da OnePlus foi repescada da OPPO e terá, segundo a OnePlus mais sucessores, apostando em "designs texturizados de ponta, qualidade confiável e elevado desempenho".

Apesar deste ser um evento anunciado para a China, o OnePlus Ace poderá chegar a outros mercados sob o nome já anunciado OnePlus 10R, ainda que existam rumores que refiram que este Ace possa ser uma versão melhorada do 10R. Na Índia há já também um evento marcado para 28 de abril, onde poderão surgir algumas confirmações destes rumores.