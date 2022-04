Bison Bank é o primeiro banco a poder transacionar criptomoedas em Portugal

Enquanto assistimos a uma divulgação e consciencialização cada vez maior em relação às criptomoedas, muitas empresas e entidades continuam a implementar alterações para abraçar esta tecnologia dentro do possível e viável, tendo em conta a escassez de regulamentação existente.

Neste sentido, de acordo com as mais recentes notícias, o Bison Bank tornou-se agora o primeiro banco com autorização do Banco de Portugal para transacionar criptomoedas em Portugal.

Bison Bank: o 1º banco a transacionar criptomoedas em Portugal

Segundo as informações reveladas, o Bison Bank obteve as autorizações necessárias por parte do Banco de Portugal para transacionar criptomoedas no nosso país. O banco, que era dono do antigo Banif - Banco de Investimento, conseguiu este poder através da empresa Bison Digital Assets.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (14) pelo Bison Bank através de um comunicado, onde é informado que o Banco de Portugal autorizou a Bison Digital Assets a operar no nosso país a atividade 'exchange' de moedas digitais. Desta forma, o Bison Bank torna-se assim no primeiro banco tradicional que agora também pode transacionar criptomoedas em Portugal, com autorização da entidade reguladora.

A sucursal portuguesa do Bison Bank tem então a partir do dia de ontem capacidade e condições para oferecer os mesmos serviços que um banco normal tradicional, mas adaptado ao mercado das criptomoedas. Os serviços vão ficar disponíveis para os clientes a retalho e também para instituições, com especial atenção pelos clientes com forte património.

No comunicado, o banco refere que a Bison Digital "é totalmente detida pelo Bison Bank, S.A., passando assim a oferecer aos seus clientes e parceiros um novo e mais alargado conjunto de produtos e serviços que, em linha com as tendências de mercado e de procura neste novo segmento, combinam com as suas necessidades globais presentes em ativos financeiros e virtuais, através de uma plataforma regulada e segura, e de preparação para o futuro".

Os novos serviços do banco incluem a troca de criptomoedas entre si ou por moedas fiduciárias, o armazenamento e depósito das moedas digitais numa conta bancária e a sua transação entre diferentes contas.

Segundo a CNN Portugal, o pedido de aprovação do Bison Bank terá sido feito há seis meses, sendo que a aprovação efetiva apenas aconteceu no último dia possível pelo Banco de Portugal. Até então a entidade reguladora havia aprovado quatro empresas com o objetivo de funcionarem apenas com criptoativos, que são a Mind The Coin e a Utrust, sediadas em Braga, a Luso Digital Assets, localizada no Funchal, e a Criptoloja, de Lisboa, que no entanto foi vendida à brasileira 2TM.