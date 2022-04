NASA quer tornar o espaço mais acessível a todos

Chegar ao espaço, seja fisicamente, seja através de trabalho em Terra para criar estruturas para o atingir, são cenários que requerem um elevado investimento tanto pessoal quanto monetário, afastando desde logo uma elevada potencial força de trabalho na área. A NASA, que é a grande referência nesta temática, pretende, no entanto, tornar o espaço mais acessível a todos, diminuindo as desigualdades e aumentando as oportunidades.

Esta ideia faz parte do Plano de Ação de Equidade da agência espacial.

O Plano de Ação de Equidade da NASA

Integrado no seu Plano de Ação de Equidade, a NASA pretende criar mais oportunidades relacionadas ao espaço. Significa isto, que a agência do governo federal dos Estados Unidos quer trabalhar junto das comunidades carentes e sub-representadas, com o objetivo amplo que melhorar a igualdade racial no país.

A agência diz que o seu Plano permitirá acompanhar interna e externamente o progresso na melhoria da diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade.

São quatro as áreas essenciais em que se foca. Em primeiro lugar, destaca-se a ambição de aumentar a integração e utilização de empreiteiros e empresas de comunidades carentes e expandir a equidade no processo de contratação da NASA.

Outra das medidas passa por polir a forma como são atribuídos subsídios e criados acordos de cooperação para promover oportunidades, acesso e representação para comunidades carentes.

Há ainda a necessidade de aproveitamento dos dados das ciências da Terra e socioeconómicos para ajudar a mitigar os desafios ambientais em comunidades carentes. Por fim, destaca-se a promoção e expansão dos direitos civis a estes grupos.

Para chegar a esta população, a NASA pretende realizar de mais eventos para envolver estes grupos, aumentando o alcance e o ensino, oferecendo às pequenas empresas mais oportunidades de contrato. A agência também pretende quebrar as barreiras linguísticas, atualizando o seu plano de acesso ao idioma e expandindo a acessibilidade para populações com proficiência limitada em inglês, começando com comunicações em espanhol.

A NASA tem planos para voltar a colocar pessoas na Lua em 2025 e, através do programa Artemis, quer levar a primeira mulher e uma pessoa negra a pisar a lua pela primeira vez, havendo já uma lista diversificada de nomes elegível para tal.