Radares de velocidade em Lisboa continuam desligados mas “metem medo”

O Governo e autarquias apostam em radares de velocidade para garantir a segurança rodoviária. Lisboa investiu em 41 radares de velocidade, mas os que já foram instalados continuam desligados.

De acordo com as informações, estes radares de velocidades têm provocado já “um efeito dissuasor” no comportamento dos condutores para o cumprimento dos limites de velocidade.

“É evidente que só você e eu é que sabemos que eles não estão a funcionar ainda, a maior parte das pessoas em Lisboa não sabe”, afirmou o presidente do Automóvel Club de Portugal (ACP), Carlos Barbosa, em declarações à agência Lusa, referindo que só com a instalação das caixas dos radares existe “um efeito dissuasor”, com os condutores a abrandarem quando veem os equipamentos.

O ACP está “completamente de acordo” com a instalação dos novos radares fixos na cidade de Lisboa, tal como a Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados (ACA-M) que considera que o investimento nos equipamentos peca por tardio.

ACP e ACA-M afastam ainda a ideia de “caça à multa”, mas discordam sobre a forma de implementação do sistema de fiscalização rodoviária.

Os 41 novos radares de controlo de velocidade de veículos, dos quais 20 em novas localizações e os restantes para substituir antigos equipamentos, resultam de um investimento de 2,142 milhões de euros por parte da Câmara Municipal de Lisboa, assumido ainda no anterior mandato, sob a presidência de Fernando Medina (PS).

A instalação dos radares de velocidade ficou concluída no final do ano passado, já com Carlos Moedas (PSD) à frente do executivo camarário de Lisboa.

No final de março, Carlos Moedas indicou que o município estava a trabalhar na sinalização para informar os condutores, sem adiantar datas para a entrada em funcionamento dos radares.

Localização dos novos radares de velocidade

Segundo a planta de localização do sistema de segurança rodoviária datada de junho de 2021, elaborada no anterior mandato municipal, sob a presidência do socialista Fernando Medina, as novas localizações onde vão ser instalados estes aparelhos são as seguintes:

Avenidas Santos e Castro (dois radares)

Avenida Lusíada (dois)

Avenida General Norton de Matos (um)

Avenida Padre Cruz (dois)

Avenida Marechal Gomes da Costa (um)

Avenida da Índia (um)

Avenida Infante Dom Henrique (dois)

Avenida Dr. Alfredo Bensaúde (dois)

Avenida Almirante Gago Coutinho (um)

Avenida de Ceuta (um)

Avenida Calouste Gulbenkian (um)

Avenida Marechal Craveiro Lopes (um)

2.ª Circular (um)

Avenida dos Combatentes (dois).

Já os 21 radares a substituir localizam-se nas avenidas da Índia e Brasília (dois), Infante Dom Henrique (dois), de Ceuta (dois), Gen. Correia Barreto (dois), Estados Unidos da América (dois), Marechal Gomes da Costa (um), Almirante Gago Coutinho (um), Eusébio da Silva Ferreira (um), 05 de Outubro (um), da Igreja (um), Cidade do Porto (um), João XXI (um), Afonso Costa (um), Eng. Duarte Pacheco (um), das Descobertas (um) e na Segunda Circular (um).