NASA Alloy GRX-810, um nome feio daquele que é o novo metal super forte

Com a evolução da tecnologia e da ciência no último meio século, haver descobertas desta magnitude é um marco assinalável. Assim, o NASA Alloy GRX-810 vem levantar curiosidades sobre este metal super forte. Esta liga foi desenvolvida pela agência espacial norte-americana com o intuito de ser leve e muito resistente, ter um conjunto de características que nenhum outro material tem, para o fabrico de componentes usados no espaço.

Na linha da frente da exploração espacial durante décadas, a NASA não se limita a construir foguetões e a treinar astronautas. Esta organização está fortemente envolvida na investigação em vários campos.

NASA: Liga de metal vai revolucionar muitas áreas de fabrico

Esta semana, os investigadores do Glenn Research Center anunciaram a criação da referida Liga GRX-810. Trata-se de uma liga de dispersão de óxido reforçada (ODS) destinada a ser utilizada para fabricar componentes e peças utilizadas na aviação e na exploração espacial.

O metal, pelo menos à primeira vista, é super forte. Dizem-nos que é capaz de resistir a temperaturas superiores a 1.093 °C e, em comparação com outros materiais de última geração, tem duas vezes mais probabilidade de resistir à fratura, é três vezes e meia mais flexível, e pode sobreviver 1.000 vezes mais sob tensão a altas temperaturas.

O material foi criado utilizando uma impressão em 3D, um processo que também poderia torná-lo muito rentável do ponto de vista da produção.

Os benefícios da utilização da Liga GRX-810 vão para além das suas características. Por exemplo, quando esta liga é utilizada num motor a jato, obtêm-se um menor consumo de combustível e temperaturas de funcionamento mais baixas, daí custos de manutenção mais baixos.

Esta descoberta é revolucionária para o desenvolvimento de materiais. Novos tipos de materiais mais fortes e mais leves desempenham um papel fundamental, uma vez que a NASA pretende mudar o futuro do voo.

Afirmou numa declaração Dale Hopkins, diretor adjunto do Transformational Tools and Technologies (TTT) Project da NASA, o programa que deu origem à liga.