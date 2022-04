A reparação de um smartphone é sempre um fator a considerar. Dependendo das gamas dos produtos e das tecnologias integradas, os custos podem ir para valores demasiado elevados. A Samsung poderá estar, no entanto, a preparar-se para ajustar alguns parâmetros neste processo.

A empresa sul-coreana estará a planear iniciar um novo programa de reparação que deverá reduzir significativamente os seus custos.

Peças recicladas poderão ser a solução

De acordo com uma publicação do Business Korea, a Samsung deverá estar a considerar a introdução de peças recicladas certificadas nas reparações dos dispositivos móveis. Em concreto, as peças passarão a ser feitas de materiais reciclados, como plásticos descartados, metais ou outros. A iniciativa pode ser lançada nos próximos meses, ainda neste primeiro semestre.

Segundo se pode ler, ao usar peças de reposição recicladas, a Samsung poderia reduzir substancialmente o preço global das reparações ao consumidor final. Por exemplo, a substituição de um ecrã reciclado poderia mesmo custar metade do que custa hoje.

A qualidade das peças, no entanto, não poderia ficar prejudicada, pelo que a Samsung deverá ter que garantir que serão equivalentes àquelas que vêm hoje nos novos produtos.

Será uma poupança refletida no preço final da reparação?

Apesar destas informações, o site não indica quais as peças de smartphones que poderão vir a estar disponíveis neste programa de reparação e quanto poderá ser efetivamente a poupança para o consumidor.

Esta notícia não surge com grande surpresa. Sabemos que a fabricante tem vindo a tomar ações que visam melhorar a sustentabilidade das suas produções. Começou com a redução dos plásticos nas suas caixas, avançou para a remoção dos carregadores em várias linhas de dispositivos e os seus últimos smartphones da série Galaxy S22 têm na sua composição plásticos recolhidos de redes de pesca descartadas nos oceanos.

Com esta hipótese, resta saber se a fabricante irá conseguir reduzir efetivamente o preço pago pelo consumidor final, ou se a poupança será apenas refletida nos seus lucros.