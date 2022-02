Samsung: próximos Galaxy serão feitos parcialmente de redes de pesca recicladas

Nos últimos anos temos visto um esforço enorme por parte das empresas fabricantes de dispositivos móveis em apresentar soluções aos consumidores cada vez mais sustentáveis e que minimizem a poluição que a tecnologia produz a nível global. A Samsung anunciou uma novidade interessante e que promete tornar os seus dispositivos mais sustentáveis do pondo de vista ambiental.

Os próximos dispositivos Galaxy serão lançados com peças criadas a partir de plástico de redes de pesca apanhadas dos oceanos. Mas o objetivo é alargar esta medida a todos dos produtos.

A Samsung foi a primeira a reduzir substancialmente os componentes de plástico das suas caixas, algo que foi seguido por grande parte das fabricantes. Esta medida para criar uma corrente mais sustentável a nível ambiental, é seguida, por exemplo, com outras medidas, como o facto de os smartphones serem vendidos sem acessórios, inclusivamente, sem o carregador.

A Apple, por exemplo, em todos os seus anúncios, faz questão de revelar qual a percentagem dos seus produtos finais deriva de materiais reciclados.

Num movimento que combina sustentabilidade e inovação, a Samsung Electronics desenvolveu um novo material que dá nova vida aos plásticos oceânicos à medida que são incorporados a vários dispositivos Galaxy. Feito com redes de pesca descartadas no oceano, o uso deste material marca mais um passo na nossa jornada Galaxy for the Planet que visa minimizar a nossa pegada ambiental e ajudar a promover estilos de vida mais sustentáveis ​​para a comunidade Galaxy.