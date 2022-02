Jogo It Takes Two já ultrapassou os 5 milhões de cópias vendidas

Cada vez é mais frequente termos notícias de jogos que conseguiram vender milhões de unidades. E apesar de este sempre ter sido um mercado aliciante e que rende muito dinheiro, a pandemia da COVID-19 também ajudou a incrementar significativamente ainda mais este setor.

E de acordo com os novos dados, o jogo It Takes Two, desenvolvido pela criadora Hazelight Studios e publicado pela Electronic Arts, já conseguiu vender mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo.

It Takes Two: mais de 5 milhões de unidades vendidas

O jogo It Takes Two foi eleito o jogo do ano pelo The Game Awards em 2021. Este é um divertido jogo de aventura em que o jogador precisa de mais um para o efeito, tal como o nome sugere.

De acordo com o Metacritic, este é o sétimo melhor jogo para PC de 2021. O jogo foi criado pela Hazelight Studios e lançado a 26 de março do ano passado, sendo considerado como uma das melhores escolhas para jogar em família.

Segundo as mais recentes informações, It Takes Two ultrapassou agora a marca de 5 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. A notícia foi divulgada pela própria Hazelight na sua conta oficial da rede social Twitter.

O jogador pode escolher entre jogar no sofá ou em coop. online com ecrã dividido e enfrentar os desafios constantes onde a única forma de os superar é trabalhar em conjunto. A grande lição de It Takes Two é que, de facto, somos melhores juntos.

Para além do PC, o jogo está também disponível para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Atualmente encontra-se a decorrer um período de promoção para estas plataformas, onde o título está com um desconto de 50%.

Já jogou It Takes Two?