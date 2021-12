Estes são os 10 melhores jogos para PC de 2021, segundo a Metacritic

Com o fim de 2021 cada vez próximo, acumulam-se as habituais análises destes últimos doze meses e define-se o que de melhor e menos bom aconteceu ao longo dos mesmos.

No que respeita ao segmento gaming, a Metacritic revelou o TOP 10 dos melhores jogos para PC deste ano que agora termina.

Os 10 melhores jogos de PC no ano de 2021

O site Metacritic, uma das principais plataformas de análise e avaliação de jogos, analisou o panorama gaming deste ano e determinou o TOP 10 dos melhores jogos para PC. A lista é composta por jogos de diversos géneros e são assim os títulos que mais se destacaram, ao obterem as melhores avaliações, ao longo dos últimos 365 dias. Vamos então saber quais os 10 melhores jogos de 2021.

10 - Wildermyth

O jogo RPG Wildermyth conta com uma avaliação média de 87 pontos e fica assim no 10º lugar. Foi criado pela Worldwalker Games e lançado no mês de junho. Um dos seus principais destaques é a criação de personagens e o storytelling interativo. O jogador pode transformar simples camponeses em verdadeiros heróis de combate para enfrentar ameaças inesperadas e monstros.

9 - Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy VII Remake Intergrade também obteve 87 pontos nas avaliações e ocupa o 9º lugar. O jogo da Square Enix foi lançado em dezembro e conta com melhorias ao nível gráfico e diversas novidades interessantes. Pode jogar contra novos personagens e expandir a experiência deste jogo, bastante elogiado pela crítica.

8 - Hitman 3

Hitman 3 foi lançado em janeiro e é um último capítulo da trilogia World of Assassination. Foi criado pela IO Interactive e foi um dos mais elogiados neste ano. Permite importar itens do Hitman 2 e traz muitas mais novidades. No Metacritic também apresenta uma avaliação de 87 valores.

7 - It Takes Two

O jogo It Takes Two foi eleito o jogo do ano pelo The Game Awards. No entanto, no Metacritic ficou em sétimo lugar com 88 pontos. Este título foi criado pela Hazelight em março e é uma das melhores escolhas para jogar em família.

6 - Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare

No sexto lugar aparece Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare, o regresso de um clássico da Mega Drive nos anos 90. O jogo foi desenvolvido pela Lizardcube e conta com três novas personagens, um novo modo de sobrevivência com desafios semanais e novas armas. Foi criado em julho e tem uma avaliação de 88 pontos no Metacritic.

5 - Psychonauts 2

A meio da tabela temos o jogo Psychonauts 2 lançado em agosto. O jogo da Double Fine Produtions tem uma avaliação de 89 e mistura ação e muita aventura, permitindo ainda personalizar os poderes das personagens.

4 - Chicory: A Colorful Tale

Com uma classificação de 90 pontos, surge em quatro lugar o jogo Chicory: A Colorful Tale, criado por Greg Lobanov. O título chegou em junho e passa-se em volta do desaparecimento de Chicory e das suas cores. A missão do jogador é então trazer de volta as suas cores através da exploração dos locais e da resolução de quebra-cabeças.

3 - Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 foi lançado em novembro e rapidamente conquistou os jogadores. Ocupa o terceiro lugar e apresenta uma avaliação de 91 pontos no Metacritic. Está otimizado para PC e oferece mais de 500 carros para promover a adrenalina do jogador.

2 - Final Fantasy XIV: Endwalker

Em segundo lugar temos o Final Fantasy XIV: Endwalker que chegou em dezembro. No Metacritic conta com uma avaliação de 91 pontos e foi o responsável por aumentar ainda mais a quantidade de acessos ao jogo, levando mesmo a alguns problemas nos servidores.

1 - Disco Elysium: The Final Cut

Este foi então o melhor jogo de 2021 segundo a plataforma, uma vez que conseguiu a avaliação mais alta de todos: 97 pontos. Disco Elysium: The Final Cut foi criado pela ZA/UM e é um RGP onde o jogador deve desvendar crimes e mistérios através da interrogação a criminosos e outros elementos.

Já jogou algum destes jogos?