Manter o Android atualizado não se limita às novas versões que a Google e os fabricantes lançam para os seus smartphones. Há vários elementos que precisam de ter as novas versões aplicadas e que vão para além das apps.

Um destes elementos é a loja de apps do Android, a Play Store. Esta é gerida de forma automática, mas por vezes requer uma intervenção manual. Assim, hoje explicamos como podem fazer a atualização manual da Play Store do Android, de forma simples e rápida.

Não são muitas as situações, mas por vezes é necessário assumir um papel mais ativo no Android. Nesses casos temos de tratar das atualizações de forma manual, recorrendo ao que a Google disponibilizou neste seu sistema.

Tratar deste processo na Play Store é simples e rápido, bastando aceder às opções corretas do Android. Assim, devem abrir a loja de apps do sistema da Google e depois abrir o seu menu, carregando no ícone do utilizador.

No menu presente, devem escolher a opção Definições, perto do final. De seguida, na nova área que for aberta na Play Store do Android, devem agora expandir a área Acerca de, que está minimizada perto do final do novo menu.

Aqui dentro vão encontrar a opção Atualizar a Play Store, imediatamente depois da versão desta loja de apps do Android. Para atualizar este elemento da Google, devem então escolher a opção que está presente.

Caso exista uma nova versão da Play Store, o Android irá mostrar essa informação e realizar a sua instalação, tornando-a atualizada. Caso não exista, será mostrada uma mensagem com indicação de estar atualizada. Podem repetir este passo sempre que queiram e precisem.

É desta forma simples que mantém esta parte essencial do Android atualizada. O sistema da Google trata deste processo de forma periódica, mas por vezes tem de ser o utilizador a assumir este papel de forma ativa. Agora já sabem com o fazer, de forma simples e rápida.