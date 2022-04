Honda vai investir $40 mil milhões em veículos elétricos

Um grande número de fabricantes está a apostar fortemente em veículos elétricos, indo ao encontro das exigências do mercado, bem como aos objetivos dos governos. Desta vez, a novidade partiu da Honda que planeia investir 40 mil milhões de dólares no setor e lançar 30 modelos até 2030.

Além dos planos com a General Motors (GM), a Honda possui outros projetos próprios.

No ano passado, a Honda revelou que tinha como objetivo que, até 2040, todas as suas vendas de automóveis fossem apenas de veículos elétricos e a célula de combustível. Agora, de acordo com a Bloomberg, a fabricante anunciou que vai investir cerca de 40 mil milhões de dólares na transição elétrica da marca, ao longo da próxima década.

Além disso, a Honda revelou que planeia lançar 30 novos modelos elétricos, até 2030, com um volume de produção de dois milhões de veículos por ano. O objetivo é que esses representem 40% da sua frota, num horizonte temporal de 10 anos.

No início deste mês, a Honda e a GM revelaram estar a trabalhar em conjunto para desenvolver uma panóplia de veículos elétricos económicos, baseados na tecnologia de baterias Ultium da GM e com uma arquitetura global. Além disso, a Honda introduzirá, no Japão, um veículo elétrico de cerca de 8.000 dólares, até 2024.

Apesar dos planos que tem com a GM, a Honda irá investir também na sua própria plataforma e, em conjunto com outas empresas, irá investir na produção de baterias.

Segundo o CEO da Honda Toshihiro Mibe, grande parte dos esforços da fabricante serão concentrados na China, uma vez que é o maior mercado de veículos elétricos do mundo. Aliás, Mibe já havia anunciado que a fabricante iria lançar 10 novos modelos no país, até 2027, e construir fábricas em Guagzhou e Wuhan, para responder à procura de veículos elétricos na China.

