Trailer de lançamento apresentado para Ghostwire: Tokyo

A espera por Ghostwire: Tokyo, em desenvolvimento pelos estúdios japoneses Tango Gameworks, está prestes a terminar na medida que a data de lançamento do jogo se aproxima.

E de forma a preparar esse lançamento, foi revelado recentemente um novo trailer. Venham ver...

Ghostwire: Tokyo, é um dos jogos que mais expetativas tem vindo a gerar ao longo dos últimos tempos e encontra-se a poucos dias do seu lançamento oficial.

O titulo, desenvolvido pelos estúdios Tango Gameworks, é um jogo de ação que decorre na perspectiva da primeira pessoa e na cidade de Tóquio, Japão.

A narrativa do jogo revela-nos que, de uma forma misteriosa e que iremos tentar descobrir como, todos os habitantes da capital do Japão desaparecem e começam a aparecer assombrações e outros seres vindos de outra dimensão (os Visitantes).

O nosso personagem, Akito, surge no meio de todo este mistério e, dotado de algumas habilidades e poderes paranormais que lhe são atribuídos por um misterioso espirito que o encarna (KK), terá de derrotar os fantasmas que invadiram a capital japonesa para tentar descobrir a verdade por detrás de todos estes eventos e reencontrar a sua família também desaparecida.

Ao se descobrir mais sobre KK, Akito vai assimilando mais e melhores habilidades psíquicas, pelo que este será um dos aspetos mais importantes do jogo.

O sistema de combate de Ghostwire: Tokyo será um dos pontos fortes do jogo uma vez que mistura a invocação de poderes sobrenaturais com movimentos de artes marciais. Grande parte do combate contra os misteriosos Visitantes de Ghostwire: Tokyo, vai incidir na invocação de feitiços e outras artes mágicas, assim como em Jiu Jitsu.

Pelas imagens já divulgadas pelos trailer do jogo, os efeitos visuais da invocação destes poderes deverá ser algo de assombroso e, tendo o jogo uma perspectiva na primeira pessoa, ainda mais empolgante deverão ser os confrontos.

Estes visitantes que invadiram a cidade de Tóquio serão adversários imponentes e, contrariamente ao que podem estar à espera, não serão os típicos fantasmas e assombrações que costumamos ver noutros jogos. Serão representações malignas bem mais elaboradas e que inclusive podem tomar a aparência de pessoas perfeitamente normais. Ao longe podem parecer pessoas normais mas ao nos aproximarmos, é que confirmamos que se tratam de demónios.

Entretanto foi ainda revelado que, todos os jogadores que fizerem a pré-encomenda digital da Edição Deluxe de Ghostwire: Tokyo a partir da PlayStation Store vai ganhar um acesso antecipado ao jogo a partir de 22 de março. Além disso irão também receber o Streetwear Outfit Pack, um Shinobi Outfit e a arma Kunai.

Ghostwire: Tokyo será lançado para Playstation 5 e PC a 25 de março.