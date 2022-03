Gostava de informar os russos da verdade sobre a guerra na Ucrânia? Saiba como!

O mundo tem recebido uma avalanche de informação e imagens vindas da Ucrânia, que mostram o terror que se vive no país. No entanto, a população russa parece não estar a ter acesso à mesma história. Por isso, um novo website permite que lhes sejam enviadas mensagens a informar.

O site foi desenvolvido por um grupo de hackers polaco.

Desde o dia 24 de fevereiro, o mundo está de olhos postos na evolução da guerra a acontecer na Ucrânia e iniciada pela Rússia. Enquanto grandes atores, neste momento, os jornalistas têm feito chegar informação e imagens relativamente ao que se passa, mantendo as pessoas informadas e atentas.

Por sua vez, os meios de comunicação social russos não têm, aparentemente, dado a conhecer a história toda e, por essa razão, os cidadãos poderão estar sob uma nuvem de desinformação e consequente desconhecimento do verdadeiro impacto do que está a acontecer. Aliás, além dos órgãos de comunicação, também as redes sociais têm assumido um papel crucial na disseminação da informação, no entanto, mesmo essas estão a ser limitadas ou bloqueadas na Rússia.

Conscientes dessa nuvem, um grupo de hackers polaco criou um website que permite que as pessoas enviem mensagens aos cidadãos russos, para lhes dar a conhecer uma outra versão dos factos. De acordo com o The Wall Street Journal, o website envia mensagens aleatórias para cerca de 20 milhões de números de telemóvel e para cerca de 140 milhões de endereços de correio eletrónico. Estes pertencem a indivíduos e a empresas da Rússia.

O nosso objetivo passa por quebrar o muro digital de censura de Putin e assegurar que o povo russo não está totalmente isolado do mundo e da realidade do que a Rússia está a fazer na Ucrânia.

Disse o porta-voz do Squad303 ao The Wall Street Journal.

Apesar de contar apenas com uma semana de vida, o website já permitiu o envio de quase sete milhões de mensagens de texto e dois milhões de e-mails.

