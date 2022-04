Metaverso: Comando permitirá que utilizadores toquem em objetos

Para tentarem que o metaverso seja o mais semelhante possível ao real, há especialistas a desenvolver elementos que tratarão desta verosimilhança. Desta vez, a novidade surgiu de um grupo de investigadores, que desenvolveu um comando que permitirá que os utilizadores toquem nos objetos.

O dispositivo dá-se pelo nome de SpinOcchio.

Apesar de nem todos o considerarem, o metaverso poderá vir a revolucionar a forma como as pessoas se comportam. Por essa razão, por se prever um elemento importante na sua vida, há especialistas a dedicar-se ao desenvolvimento de recursos que o tornem verosímil ao mundo real.

Exemplo disso é o novo comando SpinOcchio. Este foi desenvolvido por investigadores do MAKinteract Lab do Korea Advanced Institute of Science and Technology e usa uma tecnologia giratória, de spin, para recriar o tato no ambiente do metaverso.

O comando para o metaverso é capaz de reproduzir a espessura dos objetos, bem como a forma como se posicionam entre os dedos dos utilizadores. Além disso, de acordo com o Gizmodo, o SpinOcchio pode recriar, por exemplo, a cerâmica. Estas sensações são conseguidas através de discos giratórios que replicam a sensação de deslize na pele.

Comando que recria toque real no metaverso

Para o desenvolvimento do comando, os investigadores determinaram, em primeiro lugar, o limite da distinção tátil para o deslizamento da pele. Depois, com os resultados obtidos, testaram a forma como o “realismo tátil do movimento e da espessura é percebido com sinais visuais variáveis na Realidade Virtual”.

Os resultados mostraram à equipa de investigadores que, em todos os casos, os sinais visuais dominaram sobre a perceção tátil. Por isso, recomendaram a utilização do comando com aplicações que potencializem a interatividade, uma vez que “contribuem ainda mais para as experiências realistas”.

O comando para o metaverso deverá ser lançado na conferência Computer-Human Interaction, que se realiza no final deste mês, em Nova Orleães.

