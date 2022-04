LEGO e Epic Games vão criar um Metaverso seguro para crianças

Provavelmente já leu ou já ouviu falar sobre o Metaverso. No entanto ainda há muitas pessoas que não sabem muito bem o que significa. De uma forma resumida, trata-se de um mundo virtual paralelo ao nosso mundo real.

E segundo as últimas informações, a LEGO e a Epic Games estão agora juntas no desenvolvimento de um Metaverso seguro para os mais pequenos.

Metaverso é um dos conceitos atualmente mais referidos no mundo tecnológico. É algo recente e, no fundo, trata-se de ambientes virtuais, onde os utilizadores podem criar uma realidade paralela ao mundo real. E embora este conceito não seja novo, pois já existiam alguns jogos e conteúdos criados nesta dinâmica, o Metaverso tornou-se mais popular durante a pandemia, uma vez que as pessoas se focaram essencialmente no mundo online.

LEGO e Epic Games juntas na criação de Metaverso para crianças

Nesta quinta-feira (7) a LEGO e a Epic Games anunciaram uma parceria a longo prazo para a criação de um Metaverso dedicado a crianças. Segundo a marca de brinquedos e a criadora de jogos, a plataforma tem como objetivo ser "segura e divertida para a família e para as crianças" e promete ser um lugar onde os mais pequenos podem brincar no metaverso.

As empresas referem que vão então construir juntas uma experiência digital imersiva, criativamente inspiradora e envolvente para que as crianças de todas as idades se possam divertir juntas. Como tal, esta "experiência digital familiar", como é designada, irá oferecer às crianças acesso a ferramentas que lhes permitem tornarem-se em criadores confiantes e possibilitará oportunidades de jogo incríveis num espaço seguro e positivo.

De acordo com Niels B. Christiansen, CEO do grupo LEGO:

As crianças gostam de brincar no mundo digital e físico e movem-se perfeitamente entre os dois. Acreditamos que há um enorme potencial para que desenvolvam as suas habilidades ao longo da vida, como criatividade, colaboração e comunicação através de experiências digitais. Mas temos a responsabilidade de os tornar seguros, inspiradores e benéficos para todos. Assim como protegemos os direitos das crianças no brincar físico seguro durante várias gerações, estamos também comprometidos em fazer o mesmo com o brincar digital. Estamos ansiosos para trabalhar com a Epic Games de forma a moldar esse futuro emocionante e divertido.

Por sua vez, Tim Sweeney, CEO e fundador da Epic Games referiu que:

O grupo LEGO cativou a imaginação de crianças e adultos através de brincadeiras criativas durante quase um século, e estamos empolgados em nos unir para construir um espaço no metaverso que seja divertido, divertido, e feito para crianças e famílias.

Ambas as empresas destacam 3 princípios digitais para garantir que os espaços digitais que vão desenvolver são seguros. Em primeiro lugar, devem proteger o direito das crianças de brincar, tornando a segurança e o bem-estar uma prioridade; devem proteger a privacidade das crianças colocando os seus interesses em primeiro lugar; e devem capacitar crianças e adultos com ferramentas que lhes dão controlo sobre a sua experiência digital.