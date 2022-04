Astronauta por Um Dia! Candidate-se a um voo de gravidade zero

A Agência Espacial Portuguesa – Portugal Space lançou em março o concurso Zero-G Portugal – Astronauta por Um Dia. No âmbito do concurso irão ser selecionados 30 alunos entre os 14 e os 18 anos, dos ensinos básico e secundário dos diferentes distritos portugueses, para realizar um voo de gravidade zero.

O prazo para inscrição no concurso terminava hoje, mas foi alargado até dia 25 de abril.

Concurso “Zero-G Portugal – Astronauta por um Dia”: Saiba o que fazer...

A Agência Espacial Portuguesa – Portugal Space vai dar a oportunidade a estudantes de voarem e experienciarem condições de microgravidade, simulando a sensação que os astronautas vivenciam no espaço. A campanha de voos parabólicos, a bordo do Airbus A310 da francesa Novespace, está prevista para setembro de 2022, com partida de um aeroporto nacional.

Tal como um astronauta em órbita, os Astronautas por um Dia vão perceber que de repente todos os movimentos são tão fáceis. De um momento para o outro o peso deixará de existir. Andar ou carregar pesos não implica qualquer esforço, e os corpos vão sentir-se mais leves que uma pena, flutuando no espaço.

O concurso “Zero-G Portugal – Astronauta por um Dia” é uma iniciativa da Agência Espacial Portuguesa que tem como objetivo divulgar o espaço junto dos mais jovens, proporcionando uma ligação com este sector através da realização de voos parabólicos que simulam um ambiente de microgravidade.

Os participantes serão submetidos a um processo de seleção com várias fases, todas de natureza eliminatória, inspirados nos processos de seleção de astronautas. A inscrição pode ser feita aqui.

