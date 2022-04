Deliver Us Mars, nova missão no Espaço

Após Deliver Us The Moon, lançado em 2019, a missão de conquistar o sistema solar não abrandou ritmo e Deliver Us Mars será o próximo passo para a Humanidade.

Em desenvolvimento pela equipa KeokeN Interactive e distribuído por Frontier Foundry, Deliver Us Mars é um jogo de exploração e aventura na tentativa de conquistar o Planeta Vermelho.

Deliver Us Mars, em desenvolvimento pelos estúdios holandeses KeokeN Interactive (responsáveis também por Deliver Us The Moon) é uma aventura de ficção científica que tenta representar uma experiência mais realista do que é ser um astronauta. Trata-se da continuação do jogo lançado em 2019, Deliver Us The Moon.

Os jogadores serão novamente convidados a embarcar numa aventura com o objetivo de tentar encontrar a salvação para a Humanidade. Para tal, terão de explorar as novas fronteiras do Planeta Vermelho, numa missão de alto risco repleta de perigos e eventos inesperados com o objetivo de recuperar as ARCAs, as naves colônia roubadas pelos membros do misterioso Outward.

Esta série (Deliver Us), traz-nos uma temática bastante atual. Isto, pois as missões à Lua e agora a Marte que os jogos representam, ocorrem numa altura em que os recursos naturais da Terra se encontram completamente esgotados e a Humanidade, para sobreviver, terá de olhar para o Espaço como o seu futuro lar.

No primeiro teaser (ver acima) de Deliver Us Mars, os jogadores podem ter um pequeno relance do novo e misterioso protagonista do jogo mas também do seu fiel companheiro, o drone que o vai acompanhar sempre. No vídeo, identificamos que a ação acontece imediatamente a seguir a uma queda no Planeta Vermelho e deverá ser assim que a nossa aventura começa.

A ação do jogo decorre 10 anos após a missão original da nave Fortuna de Deliver Us The Moon, explorando de certa forma, os eventos do jogo anterior. Isto agradará aos jogadores do jogo original, uma vez que parte das mecânicas serão conhecidas mas, a equipa de desenvolvimento deixou bem claro que Deliver Us Mars terá muitas novas dinâmicas e jogabilidade.

Tal como no titulo original, Deliver Us Mars apresentará vários desafios e puzzles para resolver. Obstáculos esses que tanto terão de destreza física, como de desafio lógico.

Deliver Us Mars será lançado para Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 e PC, algures este ano (em principio).