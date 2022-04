SpaceX lança o segundo satélite espião para agências de inteligência norte-americanas

A SpaceX lançou o segundo satélite espião para a National Reconnaissance Office (NRO) em 2022. Este organismo é uma agência de inteligência norte-americana que projeta, constrói e opera os satélites espiões do governo dos Estados Unidos.

O satélite irá agora recolher informações baseadas no espaço para ajudar a apoiar várias agências americanas.

SpaceX: Satélite espião já no espaço

O satélite, o segundo de 2022, irá trazer informações a partir do espaço a várias agências do governo, como, por exemplo, à CIA, NSA, NGA, MASINT e Departamento de Defesa dos EUA.

Um foguetão SpaceX Falcon 9, com a nave espacial NROL-85 (o satélite espião) descolou da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, neste domingo às 13:13 horas.

Depois do lançamento, o primeiro estágio do foguetão voltou ao ponto de partida cerca de oito minutos depois de ter levantado. De acordo com uma descrição da missão SpaceX, o evento marcou o segundo lançamento e aterragem para este primeiro estágio específico que também participou na missão da nave espacial NROL-87 que descolou com sucesso em fevereiro de 2022.

Este é o segundo lançamento da NRO de 2022. Esta entidade tem atualmente um total de quatro planeados para este ano.

Os próximos dois lançamentos da agência serão à boleia de um Atlas V que partirá do Cabo Canaveral com a missão NROL-107 SILENTBARKER em julho e de um Delta IV Heavy de Vandenberg com a NROL-91 em agosto.

