TOP 10: forças armadas mais poderosas do mundo

O Ranking das Forças Militares da Global Firepower classifica as forças armadas de 145 nações, ponderando uma série de fatores diferentes, como o volume de sofisticação do seu equipamento, saúde financeira, geografia e recursos. Conheça quais as 10 forças militares mais poderosas do mundo.

Forças Armadas: Portugal na 38ª posição à escala mundial

A classificação usada para obter um ranking das forças militares mais poderosas do mundo considera fatores que incluem a quantidade de equipamento militar e tropas que cada país possui, bem como a sua situação financeira, geografia e recursos disponíveis, informações que podem ser imperfeitas.

Notavelmente, a classificação apenas avalia as forças armadas de um ponto de vista convencional, negligenciando a capacidade de um país para ataques nucleares.

Top 10 das forças armadas à escala mundial

1 - Estados Unidos

2 - Rússia

3 - China

4 - Índia

5 - Coreia do Sul

6 - Reino Unido

7 - Japão

8 - Turquia

9 - Paquistão

10 - Itália

De referir que Portugal aparece na posição 38, à frente de países como a Holanda, Noruega, Suiça, Finlândia, entre outros. O ranking completo dos 145 país pode ser visto aqui.