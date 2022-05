E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos do lançamento do novo Blackview BL8800, da nova Xiaomi Mi Band 7, analisámos o tablet Chuwi HiPad Pro, e muito mais.

A Blackview é líder no segmento dos smartphones robustos, com propostas de grande qualidade e elevada resistência. Hoje estreia o lançamento de uma nova série de smartphones, os Blackview BL8800 e BL8800 Pro.

Esta série chega agora ao mercado com a bandeira de ser o primeiro rugged phone 5G com câmara de visão térmica ou noturna e ainda com atributos como uma bateria de 8380 mAh, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, a partir de 275€.

Depois que a Intel lançou os seus novos processadores da linha Alder Lake de 12ª geração, a AMD focou-se no desenvolvimento dos seus próximos produtos para responder às novidades da rival.

Assim, a gigante dos chips anunciou agora os seus novos processadores AMD Ryzen 7000 com arquitetura Zen 4. E uma das funcionalidades interessantes é o facto dos novos CPUs conseguirem ultrapassar a velocidade de 5.5 GHz nos jogos.

O serviço Starlink da SpaceX tem-se mostrado completamente adaptável para qualquer cenário em que está a ser colocado. Este já está disponível em Portugal e agora poderá receber uma ajuda essencial.

Apresentado esta semana, o Starlink passou a contar com mais uma proposta, agora dedicada a caravanas. Esta pode ser usada em qualquer local, sem que o serviço tenha de ser alterado pelos utilizadores.

O mundo tecnológico está em constante evolução e as marcas tentam lançar para o mercado novos equipamentos cada vez mais robustos e seguros para o utilizador.

Como tal, agora a Kingston anunciou um novo disco externo SSD que traz um teclado numérico para que o utilizador possa definir um código para melhor proteger os seus dados.

O mercado dos tablets continua a ter procura, mas a oferta não é tão forte quanto a que encontramos no universo dos computadores ou dos smartphones. A marca Chuwi não é propriamente desconhecida dos leitores do Pplware, mas, ainda assim, poderá não ser a opção óbvia. Dada a sua oferta interessante e completa de produtos, estamos a testar o Chuwi HiPad Pro de 10,8", com capa/teclado e caneta disponíveis.

Será que surpreendeu? Venha conhecer.

A nova smartband da Xiaomi era um tema que estava a crescer e a Mi Band 7 estava prevista para ser apresentada ontem. Os rumores e as novas informações estavam a crescer e a surgir a um ritmo elevado na Internet.

Esta novidade está finalmente apresentada, mas as mudanças não são profundas, ainda assim voltam a colocar a Mi Band 7 e a Xiaomi numa posição de destaque no mercado.

A pandemia da COVID-19 tornou mais claro e evidente que o segmento dos chips eletrónicos é um dos que tem maior importância em todo o mundo tecnológico. Como consequência, muitas fabricantes têm neste momento investido ainda mais neste setor, como forma de garantir stock e produção a longo prazo.

Neste sentido, a Samsung vai agora investir 356 mil milhões de dólares em chips, mas também em biotecnologia e Inteligência Artificial.

Passo a passo, funcionalidade em funcionalidade, os iPhones vão sendo equipados com o que há de melhor no mercado. A Apple não o faz só por fazer, tem de ter qualidade e, acima de tudo, tem de ser um recurso equilibrado para a bateria não se tornar (de novo) um problema. Uma das novidades que se fala para o próximo iPhone 14 é o Always-on. Para isso a Apple poderá introduzir um modo de atualização do ecrã de 1 Hz.

Always-on, para quem não sabe, é a funcionalidade que mantém o ecrã sempre com informação, tal como existe há alguns anos no Apple Watch e já em vários dispositivos Android que tiram partido dos ecrãs AMOLED.

De acordo com o Público, as mortes por cancro subiram 20% no mundo, no espaço de uma década. Portanto, e porque a procura por uma cura tem sido incessante, esta novidade sobre o primeiro paciente injetado com um vírus que visa eliminar o problema chega para ser recebida de braços abertos.

Apesar de ser um ensaio clínico de um processo experimental, é uma solução que pode revelar-se promissora.

Apesar do ceticismo de muitos, a carne cultivada poderá ser a solução para o conhecido problema da exploração de gado para consumo. Tendo isto em conta, os Estados Unidos da América (EUA) estão a construir a maior instalação de cultivo de carne do mundo.

A Good Meat é a responsável por este projeto colossal.

Se até agora o escurecer e a falta de raios eram um senão da energia solar, daqui para a frente, isto poderá deixar de ser um problema. Isto, porque um grupo de cientistas desenvolveu um novo tipo de células solares que é capaz de gerar eletricidade mesmo durante a noite.

Apesar de estar numa fase muito embrionária, os investigadores esperam que a indústria consiga ver as potencialidades da tecnologia.

O mercado dos videojogos tem atualmente várias opções ao dispor do consumidor, desde os modelos mais simples e acessíveis, até aos equipamentos mais robustos e, claro, também mais caros.

Mas há agora um novo peão em cena, e trata-se da consola portátil AYN Loki onde o jogador pode escolher diferentes modelos, um do processador Intel Alder Lake de 12ª geração, e outros com CPU AMD Ryzen 6000.

Quando This War of Mine, da 11 Bit Studios, foi lançado em 2014 foi uma lufada de ar fresco que surgiu no mundo dos videojogos.

Um dos principais focos de interesse de This War of Mine foi o facto de se tratar de um jogo sobre um conflito armado, mas cujo foco (e todo o seu peso emocional) se centra unicamente no papel dos sobreviventes.

Agora passados mais de 8 anos, surge a edição Final Cut e já a experimentámos, para Xbox Series X.